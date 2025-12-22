Scuole e sociale, da Regione 275mila euro per Lavena Ponte Tresa e Cadegliano

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In occasione della seduta del Consiglio regionale dedicata al bilancio, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Zocchi ha rimarcato il valore di un lavoro attento alle esigenze dei territori, frutto di un costante confronto con le amministrazioni locali e con le comunità che rappresentano l’anima della Lombardia.

Un impegno che ha trovato forma in una serie di interventi concreti, inseriti nel quadro della manovra grazie a una precisa volontà politica di sostenere opere realmente utili ai cittadini.

«Ho chiesto con determinazione che questa manovra parlasse ai nostri paesi e alle loro necessità più immediate, perché il bilancio non deve essere un documento astratto ma un patto di fiducia con le comunità», ha dichiarato il consigliere regionale, sottolineando il significato delle tre misure approvate.

La prima riguarda Cadegliano Viconago, dove viene autorizzata per il triennio 2026-2028 una spesa complessiva di 100.000 euro destinata al cofinanziamento dell’ampliamento della scuola primaria “F. Caretti”: un intervento che guarda al futuro dei più giovani e alla qualità dei loro spazi educativi. Il cofinanziamento permetterà opere di sistemazione sull’immobile in costruzione esistente che ospiterà, una volta terminato, la mensa e la palestra della scuola primaria.

Una seconda misura assegna 100.000 euro al Comune di Daverio, risorse fondamentali per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della palestra comunale di via Verdi, struttura centrale per la vita sportiva e associativa del territorio.

Infine, 175.000 euro sono destinati al Comune di Lavena Ponte Tresa, grazie ad un emendamento sottoscritto anche da Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale – FP), per la ristrutturazione e la ripartizione degli spazi polifunzionali a uso sociale in via Argine Dovrana, un intervento strategico e particolarmente atteso dalla cittadinanza.

«Queste opere non nascono dal caso, – ha aggiunto Zocchi – ma dall’ascolto, dal dialogo e dalla volontà di dare risposte rapide e tangibili. Sono interventi che rafforzano la coesione sociale e migliorano la qualità della vita nei nostri paesi, perché la Regione deve essere un alleato affidabile dei sindaci e delle famiglie».

Il consigliere regionale ha infine sottolineato che queste scelte rappresentano «un segnale chiaro: la Lombardia investe dove ci sono bisogni reali, accompagnando i Comuni nel rendere più moderne, sicure e funzionali le strutture che servono ogni giorno i cittadini».