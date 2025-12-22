Varesotto | 22 Dicembre 2025

Scuole e sociale, da Regione 275mila euro per Lavena Ponte Tresa e Cadegliano

Il consigliere regionale Luigi Zocchi commenta gli interventi co-finanziati con il nuovo bilancio tra cui la ristrutturazione degli spazi di via Argine Dovrana e quella della scuola primaria “Caretti”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

In occasione della seduta del Consiglio regionale dedicata al bilancio, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Zocchi ha rimarcato il valore di un lavoro attento alle esigenze dei territori, frutto di un costante confronto con le amministrazioni locali e con le comunità che rappresentano l’anima della Lombardia.

Un impegno che ha trovato forma in una serie di interventi concreti, inseriti nel quadro della manovra grazie a una precisa volontà politica di sostenere opere realmente utili ai cittadini.

«Ho chiesto con determinazione che questa manovra parlasse ai nostri paesi e alle loro necessità più immediate, perché il bilancio non deve essere un documento astratto ma un patto di fiducia con le comunità», ha dichiarato il consigliere regionale, sottolineando il significato delle tre misure approvate.

La prima riguarda Cadegliano Viconago, dove viene autorizzata per il triennio 2026-2028 una spesa complessiva di 100.000 euro destinata al cofinanziamento dell’ampliamento della scuola primaria “F. Caretti”: un intervento che guarda al futuro dei più giovani e alla qualità dei loro spazi educativi. Il cofinanziamento permetterà opere di sistemazione sull’immobile in costruzione esistente che ospiterà, una volta terminato, la mensa e la palestra della scuola primaria.

Una seconda misura assegna 100.000 euro al Comune di Daverio, risorse fondamentali per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della palestra comunale di via Verdi, struttura centrale per la vita sportiva e associativa del territorio.

Infine, 175.000 euro sono destinati al Comune di Lavena Ponte Tresa, grazie ad un emendamento sottoscritto anche da Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale – FP), per la ristrutturazione e la ripartizione degli spazi polifunzionali a uso sociale in via Argine Dovrana, un intervento strategico e particolarmente atteso dalla cittadinanza.

«Queste opere non nascono dal caso, – ha aggiunto Zocchi – ma dall’ascolto, dal dialogo e dalla volontà di dare risposte rapide e tangibili. Sono interventi che rafforzano la coesione sociale e migliorano la qualità della vita nei nostri paesi, perché la Regione deve essere un alleato affidabile dei sindaci e delle famiglie».

Il consigliere regionale ha infine sottolineato che queste scelte rappresentano «un segnale chiaro: la Lombardia investe dove ci sono bisogni reali, accompagnando i Comuni nel rendere più moderne, sicure e funzionali le strutture che servono ogni giorno i cittadini».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 18 Aprile 2026

«Verso il 2028 e oltre»: Varese rilancia su giovani, turismo e innovazione

Presentato a Ville Ponti il bilancio 2023-2028: focus su attrattività, sostenibilità e nuove generazioni, con nuove sfide su energia e turismo del Lago Maggiore

Luino | 14 Aprile 2026

Luino, come evitare il caos di giugno: workshop gratuito per imprese e professionisti

Lunedì 20 aprile incontro serale gratuito a Bambù per professionisti e realtà produttive: come affrontare gestione economica, pianificazione delle uscite fiscali e costruzione di entrate sostenibili

Sangiano | 30 Marzo 2026

Sangiano, Marchesi guarda al 2027: «Quattro anni di cambiamento, ora vogliamo consolidare»

A un anno dalle elezioni, il sindaco del paese natale di Dario Fo traccia un bilancio del mandato e guarda al futuro: riqualificazioni, PNRR e piano asfalti tra i risultati, PGT e parcheggi le sfide

Luino | 20 Marzo 2026

Luino, «Oltre 20 milioni di euro investiti sul territorio». I dati del mandato Bianchi

Oltre 5 milioni a Creva, 4 a Voldomino, 1,3 a Colmegna, 400mila euro per Biviglione, Motte e Poppino, mentre a Villaggio Menotti 250mila. Il sindaco: «Impegno concreto in tutte le frazioni»

Lombardia | 4 Marzo 2026

Milano Cortina 2026, Fontana: «La Lombardia è stata il motore dei Giochi»

In Consiglio regionale il primo bilancio delle Olimpiadi invernali: 5,5 miliardi di investimenti, record di medaglie e infrastrutture che restano al territorio

Luino | 18 Gennaio 2026

Luino, convocato il Consiglio comunale: bilancio, DUP e mozioni sui frontalieri

Giovedì la seduta in Municipio alle 20 con dieci punti all’ordine del giorno, tra programmazione finanziaria, convenzioni per gli asili nido e anche interrogazioni su Villa Hussy e Parco a lago

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com