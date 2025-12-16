Sangiano | 16 Dicembre 2025

Sangiano, inaugurata la rinnovata area feste di Villa Fantoni

Domenica la cerimonia, condivisa con altri amministratori del territorio, che sigla «l’inizio di una nuova fase per la nostra comunità», come afferma il sindaco Marchesi

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Taglio del nastro, a Sangiano, per l’inaugurazione dell’area feste di Villa Fantoni, riqualificata grazie a quello che il sindaco Matteo Marchesi definisce «un progetto che rappresenta una delle tappe più significative nel processo di valorizzazione del nostro territorio».

La cerimonia, tenutasi domenica 14 dicembre e a cui hanno partecipato anche diversi rappresentanti istituzionali del territorio, ha siglato «l’inizio di una nuova fase per la nostra comunità», ha commentato ancora il sindaco, nel ringraziare i cittadini, le associazioni e i commercianti «che hanno contribuito a rendere possibile questa realizzazione, con il loro impegno e supporto».

Oltre a un grazie a Regione Lombardia, che ha finanziato l’opera con 100mila euro, un ulteriore ringraziamento Marchesi lo rivolge alla sua «squadra di amministratori, in particolare Tatiana, Franco, Rita, Roberto e Jessica, che hanno lavorato fianco a fianco per rendere questa riqualificazione una realtà. La nostra collaborazione è la testimonianza di quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per il bene comune».

«Un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e che credo debba guidare ogni nostra azione – prosegue il primo cittadino di Sangiano – è il concetto di umanità. La politica deve essere fatta di ascolto, di confronto e di apertura alle esigenze di tutti. Per realizzare progetti come questo, non esistono né maggioranza né opposizione: ciò che conta è il dialogo e la volontà di rispondere alle necessità della comunità. È questo il valore fondamentale che ci spinge a lavorare, ogni giorno, per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini».

Per Marchesi la riqualificazione di Villa Fantoni non vede solo il rinnovamento di un luogo fisico, ma anche un’opportunità «per creare uno spazio che risponda ai bisogni di tutte le generazioni. Un luogo – chiosa – dove la comunità potrà ritrovarsi, crescere insieme, scambiare idee e costruire ricordi preziosi».

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