Sanità, «Con l’assessore Bertolaso giornata di inaugurazioni, visite e nuovi impegni per il territorio»

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«Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per la sanità del nord della provincia di Varese». Esordisce così Emanuele Monti (Lega), presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, al termine della visita istituzionale compiuta insieme all’assessore al Welfare Guido Bertolaso nei principali presidi ospedalieri del territorio.

La prima tappa ha riguardato Luino, con l’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità collocato al quinto piano del presidio. «Un risultato importante – spiega Monti – avviato con un mio ordine del giorno del 2016, che ha dato il via alla progettazione e oggi alla piena operatività della struttura. L’Ospedale di Comunità rappresenta una risposta assistenziale decisiva per i cittadini del nord della provincia».

La visita è poi proseguita all’Ospedale di Cittiglio, dove sono stati approfonditi temi di grande rilevanza per il futuro del presidio. «Abbiamo discusso della realizzazione della nuova Camera Iperbarica, che prenderà forma nei prossimi anni e costituirà un servizio di valore per tutto il territorio», evidenzia Monti. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre trattati il piano di rinnovamento del Pronto Soccorso, il potenziamento della diagnostica avanzata e il ruolo strategico del presidio nella rete ospedaliera del Verbano.

Tappa successiva all’Ospedale di Angera, struttura in forte crescita grazie all’integrazione dei primariati di ortopedia, medicina e chirurgia, che oggi registra oltre 12.000 accessi annuali al Pronto Soccorso. «Ad Angera – sottolinea Monti – abbiamo inaugurato la nuova TAC di ultima generazione e la nuova MOC, presente oggi solo qui e a Varese. Inoltre, entro un anno partirà il rifacimento totale del Pronto Soccorso, un intervento essenziale per un presidio che garantisce un servizio fondamentale a tutto il territorio».

La giornata si è conclusa con la visita all’ex Ospedale di Cuasso al Monte, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro. «Una conquista arrivata grazie a un mio intervento negli anni passati – ricorda Monti – e che oggi consente di pensare a un vero rilancio della struttura. L’assessore Bertolaso si è impegnato a confrontarsi con il territorio entro l’inizio del prossimo anno per definire il progetto di recupero complessivo».

«Il nord Varesotto – conclude Monti – sta vivendo una stagione di investimenti concreti, nuove tecnologie e servizi potenziati. Ringrazio l’assessore Bertolaso per la disponibilità e per gli impegni assunti. Continueremo a lavorare per una sanità territoriale moderna, vicina e sempre più efficiente».