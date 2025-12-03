Varese | 3 Dicembre 2025

Il mondo culturale in lutto per la scomparsa della direttrice del Premio Chiara Bambi Lazzati

Profondo cordoglio nel panorama letterario del Varesotto per la figura centrale del Premio Chiara e riferimento imprescindibile per la valorizzazione della cultura e del territorio

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Questa mattina la notizia ha scosso il mondo culturale del Varesotto e non solo. La direttrice del Premio Chiara, Bambi Lazzati, è scomparsa nelle scorse ore, lasciando in chi l’ha conosciuta un forte sentimento di smarrimento e incredulità. A comunicarlo è stata la stessa organizzazione del premio attraverso una nota essenziale e dolorosa: «Commossi e costernati comunichiamo che la nostra direttrice Bambi Lazzati ci ha lasciato».

La figura di Bambi Lazzati ha rappresentato per decenni un pilastro della promozione culturale sul territorio. Con il suo lavoro instancabile ha contribuito in maniera determinante a rendere il Premio Chiara una delle realtà più autorevoli nel panorama nazionale dei concorsi letterari, capace di dialogare con autori, editori, scuole e istituzioni. Il suo impegno ha portato la manifestazione a crescere, ampliarsi e rinnovarsi, mantenendo sempre saldo il legame con la memoria di Piero Chiara.

La sua capacità organizzativa ha permesso negli anni di creare una rete culturale diffusa, fatta di incontri, presentazioni, rassegne e collaborazioni che hanno coinvolto migliaia di persone. Bambi Lazzati era riconosciuta per la sua dedizione totale, per l’eleganza con cui guidava ogni iniziativa e per la cura con cui valorizzava ogni progetto.

Il suo lavoro non si è limitato al coordinamento del premio, ma ha inciso profondamente sulla vita culturale del territorio. Molti scrittori, giornalisti, studenti e appassionati hanno trovato in lei una guida autorevole e allo stesso tempo disponibile, capace di cogliere il valore delle persone e delle storie che gravitavano intorno al Premio Chiara. In ogni edizione portava innovazione, attenzione al dettaglio e un profondo rispetto per la letteratura e la sua funzione sociale.

La sua figura era considerata simbolo di competenza e sensibilità, una presenza costante per chi lavorava accanto a lei. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e professionale difficile da colmare. Le tante iniziative culturali promosse negli anni testimoniano l’eredità che ha lasciato, fatta di passione, qualità e amore per il territorio.

Il lutto che oggi investe il mondo culturale è condiviso da istituzioni, associazioni e cittadini che hanno riconosciuto in lei una voce preziosa. Nelle prossime ore saranno comunicate eventuali informazioni relative alle esequie e ai momenti commemorativi.

La redazione di LuinoNotizie.it si unisce al cordoglio di familiari, amici e di tutte le persone colpite da questa perdita.

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