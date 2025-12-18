Formazione e supporto per caregiver di persone fragili, un corso gratuito a Varese

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Nell’ambito dei Centri per la Famiglia, promossi e finanziati da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, il centro La Casa di Varese in partnership con ASST Sette Laghi propone la nuova edizione del corso dedicato ai caregiver di persone anziane, fragili o non autosufficienti negli spazi della Casa di Comunità di Varese.

Si tratta di un percorso formativo e informativo che si svolgerà, a partire dal giorno 14 gennaio 2026, ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00, nella sede di viale Monterosa.

Gli incontri offriranno ai partecipanti strumenti e conoscenze sul contesto di cura dei propri cari, affrontando aspetti emotivi, relazionali, istituzionali, socio-assistenziali e sanitari. Il corso si caratterizza per un approccio multidisciplinare, con la partecipazione di esperti, tra cui infermieri di famiglia, OSS, assistenti sociali, psicologo, geriatra, fisioterapista, terapista occupazionale e neuropsicologo.

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati a 20 partecipanti. Le iscrizioni possono essere effettuate scrivendo a centrofamiglia@lacasadivarese.org. Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al 351 5629404.