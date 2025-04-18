Varesotto | 18 Aprile 2025

ASST Sette Laghi offre formazione e supporto per Caregiver di anziani non autosufficienti

Partirà a maggio il ciclo di incontri proposto presso la Casa di Comunità di Tradate per offrire strumenti e informazioni pratiche a chi si prende cura degli anziani fragili

L’ASST Sette Laghi, nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”, promossa e finanziata da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria, ha organizzato, anche con il Centro per la Famiglia La Casa di Varese, un ciclo di dieci incontri per la formazione e il supporto dei caregiver di anziani non autosufficienti.

Nel corso delle dieci giornate, con il supporto di Infermieri di Famiglia, Assistenti Sociali, Psicologi, Geriatri, Terapisti occupazionali e Fisioterapisti, verranno affrontati diversi aspetti legati al tema del prendersi cura dell’anziano.

In particolare, saranno presentati i servizi offerti da ASST e ATS e verranno fornite ai caregiver informazioni pratiche per prendersi adeguatamente cura della persona non autosufficiente.

Il corso (qui il programma completo) prenderà il via il 15 maggio, dalle 10.30 alle 12.00, nella Casa di Comunità di Tradate. È possibile iscriversi gratuitamente al corso inviando una mail a centrofamiglia@lacasadivarese.org. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 351/5629404.

