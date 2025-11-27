A Cerro un incontro per scoprire il progetto di ripopolamento del torrente Rialto

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Venerdì 28 novembre alle 18.00, presso il Circolo Velico Medio Verbano di Cerro di Laveno Mombello, in via Pescatori 3, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei risultati del terzo anno di attività del piano strategico pluriennale per il conseguimento di una popolazione di sole trote marmorate nel sistema del torrente Rialto.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto regionale dedicato ai ruscelli vivaio della Lombardia, un percorso di ricerca e tutela ambientale che negli ultimi anni ha visto crescere l’attenzione verso gli ecosistemi fluviali e le specie ittiche autoctone.

L’incontro, ospitato nello spazio che contemporaneamente accoglie la mostra fotografica dedicata alla nave-scuola “Amerigo Vespucci”, offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire lo stato di avanzamento del progetto e le prospettive future legate alla conservazione della trota marmorata.

A illustrare i risultati sarà il dottor Fabrizio Merati, relatore della serata, che guiderà il pubblico attraverso i dati raccolti, le metodologie adottate e le azioni messe in campo per favorire la riproduzione e la stabilizzazione della popolazione di trota marmorata nel torrente Rialto. La relazione sarà seguita da uno spazio dedicato alle domande e al termine dell’incontro è previsto un piccolo buffet.