“Cuori Oltre l’Ostacolo”, un primo traguardo concreto per la vela inclusiva a Cerro

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il progetto “Cuori Oltre l’Ostacolo” del Circolo Velico Medio Verbano segna un momento importante nella sua storia: la piattaforma elevatrice che permetterà alle persone con difficoltà motorie rilevanti di superare i sei scalini di accesso alla darsena è stata ufficialmente ordinata.

Il fornitore individuato, Garaventa Lift di Lainate, azienda specializzata nel settore, provvederà alla consegna dopo l’estate: si tratta del primo step concreto di un percorso più ampio pensato per rendere la vela accessibile a tutti.

A giungere a questo primo risultato ha contribuito in modo determinante la rassegna “I Racconti della Darsena”, nata nel novembre 2025 da un’idea del Comitato Frazione Cerro, proprio con l’obiettivo di sostenere il progetto. Le serate, ospitate nella sede dell’associazione sportiva, hanno proposto approfondimenti culturali su temi che spaziano dalla scienza all’ambiente, dai rapporti tra uomo e natura alla storia e al territorio locale.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla disponibilità volontaristica di amici e membri esperti e al lavoro dei soci del comitato, impegnati su più fronti: dall’organizzazione delle campagne alla cucina, fino al servizio durante i rinfreschi. Le offerte raccolte generosamente dai partecipanti hanno permesso di colmare la differenza mancante nella contabilità del circolo velico per procedere all’acquisto della piattaforma.

Ma il progetto non si ferma qui. Il lavoro proseguirà verso il secondo e il terzo step previsti: una gruetta da posizionare nei pressi del porto, che sarà a disposizione di chiunque abbia la necessità di imbarcare una persona con disabilità, e successivamente l’acquisizione di una barca a vela specifica.

L’obiettivo di fondo è chiaro e ambizioso: fare di Cerro una frazione comoda, accessibile, accogliente, pulita, curata e aperta davvero a tutti.

«Siamo tutti molto soddisfatti di questo primo traguardo – commentano dal Comitato Frazione Cerro – Con la formazione spontanea del comitato, nato per caso sulla scorta di circostanze imprevedibili, abbiamo in realtà sperimentato che, su questo micro territorio lacustre, insistono talenti che gratuitamente sono pronti a prestarsi per amore della frazione in un obbiettivo condiviso. Energie che vale la pena di provare a mettere in rete con il fine di migliorare la qualità della vita della comunità del borgo, di chi vive qui tutto l’anno e di chi la frequenta».

Le attività del comitato si allineano sempre più anche a quelle del Comitato Bandiera Blu per Cerro, attivo dal 2021 con l’intento di ottenere il prestigioso riconoscimento FEE per il litorale e la spiaggia. La sinergia tra le due realtà si concretizzerà nell’ideazione e nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione a tema ambientale.