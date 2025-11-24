Meteo: qualche fiocco di neve tra Valganna e Val Marchirolo. «Questa sera anche a bassa quota»

Poco fa Bertoni ha fatto il punto sull’evoluzione delle prossime ore per Varese e provincia: «Questa mattina piovicchia qua e là mentre nelle valli scende qualche fiocco di neve. Veli bianchi tra Valganna e val Marchirolo. Bisognerà aspettare fino al tardo pomeriggio/sera per avere precipitazioni più serie (ma non troppo). Nella notte ancora qualche precipitazione ma in esaurimento entro domani mattina. La neve dovrebbe scendere fino a 300-500 metri in funzione dell’intensità della precipitazione».

Sulla stessa lunghezza d’onda il Centro Geofisico Prealpino, che nel suo bollettino di oggi («Una perturbazione di provenienza atlantica transita oggi sull’Italia portando a tratti qualche debole precipitazione, a carattere nevoso localmente fino a quote medio-basse») annuncia un lunedì di tempo «molto nuvoloso o coperto, a tratti possibile qualche goccia in pianura e fiocchi oltre 400 metri sui rilievi in prossimità di Verbano e Lario, sopra i 600m tra Iseo e Garda. In serata precipitazioni più probabili, specie su Alpi, Prealpi e alta pianura. A tratti fiocchi misti a pioggia fin sull’alta pianura tra Piemonte e Lombardia occidentale».

Domani tempo in netto miglioramento: «Domani aria più secca farà irruzione da nord sulla Pianura Padana con veloce passaggio a tempo più stabile e soleggiato» scrivono dal Centro Geofisico, che indica per martedì «inizialmente molto nuvoloso ma a partire dal Piemonte apertura di schiarite soleggiate in progressiva estensione fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. Vento da nord in montagna e a tratti favonio fino in pianura. Lungo le Alpi di confine addensamenti nuvolosi e qualche fiocco».