Varese | 12 Novembre 2025

Fondazione Varese Welcome al World Travel Market: un’occasione per portare il territorio varesino nel mondo

Il WTM di Londra è uno degli appuntamenti principali, a livello globale, per l’industria dei viaggi. Qui la bellezza naturale e culturale della terra dei sette laghi è stata particolarmente apprezzata

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Nei giorni scorsi, Fondazione Varese Welcome ha partecipato per la prima volta al WTM – World Travel Market di Londra. Si tratta di uno degli appuntamenti fieristici B2B principali a livello globale per l’industria dei viaggi con oltre 40.000 visitatori, 4.000 espositori e 5.000 buyer.

Per Fondazione Varese Welcome questa è stata un’opportunità per presentare – insieme a Regione Lombardial’offerta turistica del territorio a media e buyer internazionali.
Nel corso delle giornate londinesi, infatti, consolidati contatti con tour operator attivi su diversi mercati: Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Sud Africa.

Oltre a rappresentare un’importante vetrina, il WTM ha offerto anche un prezioso spazio di ascolto e di confronto. Si è compreso il livello di notorietà internazionale del territorio ed è statao un’esperienza utile per raccogliere indicazioni sugli interessi e le aspettative degli operatori.

Accanto all’apprezzamento per la bellezza del patrimonio naturale e culturale della terra dei sette laghi, è emerso, in particolare, un forte interesse verso le attività di soft outdoor, l’offerta di esperienze e gli eventi locali più rappresentativi.

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