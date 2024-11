A Milano torna la Fiera dell’Artigianato per celebrare l’eccellenza dei mestieri

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Milano torna al centro della scena artigianale mondiale con “Artigiano in Fiera” edizione 2024, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho.

Il tema che ispira l’intera edizione è “Essere Artigiano è una scelta di vita”, sottolineando l’artigianato come vocazione creativa e consapevole. Una “piazza” innovativa e internazionale nata per esaltare la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità, attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente.

Al suo interno, la Lombardia avrà un ruolo da protagonista, con circa 250 micro-piccole imprese presenti, di cui oltre 25 provenienti dalla provincia di Varese e l’evento accoglierà in totale circa 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi, distribuiti in 8 padiglioni. Non mancheranno i sapori da tutto il mondo grazie a 28 ristoranti tematici e 19 Luoghi del Gusto, che offriranno una straordinaria esperienza culinaria accanto alla vasta esposizione di opere artigianali.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione online, dalle 10 alle 22.30. I visitatori potranno ottenere il pass sul sito ufficiale della manifestazione, mentre chi è già iscritto alla community riceverà direttamente via e-mail il pass valido per tutta la durata dell’evento. La semplicità di accesso è un ulteriore incentivo per partecipare a questa celebrazione dell’artigianato.

Fieramilano Rho sarà facilmente raggiungibile grazie alla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), alle linee ferroviarie Trenord, al Passante e ai treni ad Alta Velocità di Italo. Inoltre, saranno disponibili oltre 10.000 posti auto per chi sceglie di arrivare in macchina. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social dedicati.