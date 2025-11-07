Luino | 7 Novembre 2025

Da Luino a Saronno, FDI in piazza per i tre anni del Governo Meloni. Pellicini: «Momento magico»

Fratelli d’Italia incontra i cittadini in tutta la provincia di Varese l’8 e 9 novembre: gazebo e dibattiti per raccontare i risultati del Governo Meloni a tre anni dal suo insediamento

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In tutta la provincia di Varese, da Saronno a Luino, tra sabato 8 e domenica 9 novembre, i militanti e i dirigenti di Fratelli d’Italia saranno nelle piazze per incontrare i cittadini per parlare dei risultati del Governo Meloni al traguardo dei  tre anni. È stato mobilitato tutto il partito anche il fine settimana successivo.

«Sarà l’occasione – spiega il presidente provinciale, l’onorevole Andrea Pellicini – per confrontarci su tanti temi, dal lavoro, con il record del numero di occupati, alla drastica diminuzione dello spread, dalla lotta contro l’immigrazione clandestina alla riforma della giustizia. Si tratta di risultati importantissimi, soprattutto per la rinnovata immagine di serietà ed affidabilità che Giorgia Meloni ha saputo restituire all’Italia».

Ecco i luoghi di incontro di questo fine settimana:

Sabato 8 novembre il partito organizza un gazebo ad Albizzate dalle ore 9:30 alle ore 11:00 frazione Valdarno Piazza San Marco, a Besozzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 via XXV Aprile, a Casorate Sempione dalle ore 9:00 alle 12:00 Piazza Mazzini, a Gallarate dalle ore 9:00 alle 12:30 area mercato via Torino, Laveno Mombello dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Piazza Caduti del Lavoro, Luino in piazza Garibaldi dalle ore 10.00 alle ore 17.00, a Porto Ceresio  dalle ore 9:30 alle 12:30 in piazza Bossi, Saronno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 in Piazza Libertà, a Somma Lombardo dalle ore 8:30 alle ore 13:00 Piazza Vittorio Veneto, a Venegono Superiore dalle ore 10:00 alle ore 13:00 via Pasubio (parco Pratone), Vergiate dalle ore 8:30 alle ore 13:00 piazza Matteotti.

Domenica 9 novembre il gazebo sarà ad Angera dalle ore 9:00 alle ore 13:00 lungolago di Angera fronte Municipio, Busto Arsizio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 via Milano, a Caidate dalle ore 10:00 alle ore 13:00 piazza Oldani, Castronno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 via Cavour 14, a Gerenzano dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in Piazza De Gasperi, Ispra dalle ore 9:00 alle ore 13:00 piazza Locatelli, a Porto Ceresio dalle ore 9:30 alle 12:30 in piazza Bossi, a Uboldo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 in via San Martino.

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