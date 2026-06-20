Luino | 20 Giugno 2026

Luino e ospedale: Andrea Pellicini assegna a Franco Compagnoni la delega alla sanità

Dopo le polemiche sull’esclusione dalla Giunta, il sindaco ufficializza l’incarico per il consigliere e medico del presidio sanitario: curerà le relazioni con Regione e ASST

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Il sindaco di Luino Andrea Pellicini, come preannunciato durante il primo consiglio comunale del suo nuovo mandato alla guida della città, ha conferito al consigliere Franco Compagnoni una delega a “Sanità e rapporti con Regione Lombardia e ASST Sette Laghi”.

Attorno alla figura di Compagnoni, compagno di partito del primo cittadino (Fratelli d’Italia), consigliere provinciale e candidato più votato alle recenti elezioni amministrative, si erano aperte alcune polemiche per la sua esclusione dalla Giunta, sollevate non solo dai consiglieri di minoranza – l’ex sindaco Enrico Bianchi, Marco Massarenti e Furio Artoni – ma anche da diversi cittadini.

La risposta di Compagnoni, medico molto stimato e benvoluto da numerosi luinesi, era stata fin da subito rivolta a chiarire la sua intenzione di occuparsi «con serietà e con determinazione dell’ospedale di Luino», affermando che «la struttura deve essere presidiata quotidianamente», data la sua situazione «estremamente delicata».

Affermazioni che sono state criticate dal consigliere di minoranza Marco Massarenti (“La Nostra Luino”) in una nota, nella quale ha evidenziato le criticità che stanno caratterizzando in particolare il reparto di Ortopedia del nosocomio cittadino, in sofferenza per il poco personale presente, attaccando Compagnoni e la maggioranza: «Cosa stiamo aspettando? – ha dichiarato – La politica locale deve scegliere da che parte stare. Chiediamo che i vertici dell’ASST vengano chiamati a intervenire rapidamente. ​O si agisce ora, o l’Ortopedia chiude».

Nel documento comunale con cui viene ufficializzato «l’incarico speciale di collaborazione con il sindaco», viene sottolineato che Franco Compagnoni, «profondo conoscitore delle dinamiche sanitarie locali e del presidio ospedaliero di Luino», si occuperà del progetto “Sanità e rapporti con Regione Lombardia e ASST Sette Laghi”: il suo ruolo sarà quello di curare «le relazioni istruttorie e di studio con i vertici regionali e i vertici dirigenziali dell’ASST Sette Laghi, fungendo da raccordo collaborativo e operativo per l’analisi dei servizi sanitari e ospedalieri locali».

«Ho nominato Franco Compagnoni consigliere delegato alle politiche della sanità ed è una questione importante, – afferma il sindaco Andrea Pellicini – perché con Compagnoni, colonna come medico dell’Ospedale di Luino, inizia una nuova battaglia delle valli del Luinese per la difesa e il rilancio del nostro nosocomio. Compagnoni, già consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, è il politico del territorio che meglio conosce le dinamiche della sanità locale. Saprà certamente essere un interlocutore importante per l’assessorato regionale alla sanità e l’ASST Sette Laghi».

Resta ora da vedere quali saranno i primi passi concreti del nuovo incarico, in un momento in cui l’attenzione sulla situazione dell’ospedale di Luino, e in particolare sul reparto di Ortopedia, resta alta.

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