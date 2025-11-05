Lombardia | 5 Novembre 2025

Prime nevicate sulle montagne lombarde

Accumuli compresi tra 20 e 30 centimetri sopra i 2.300 metri di quota con spolverate di neve fino a 1.800 metri. E' l'eredità della perturbazione di inizio novembre. Il report di Arpa Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Accumuli di neve compresi tra 20 e 30 centimetri al di sopra dei 2.300 metri di quota, con spolverate di neve fino a 1.800 metri. E’ questa “l’eredità” della perturbazione atlantica che ha interessato la Lombardia tra il 2 e il 3 novembre.

Lo fa sapere Arpa Lombardia, che dà notizia delle prime nevicate sulle montagne della nostra regione. Maggiormente interessato il settore retico centro-orientale dove le stazioni automatiche di Arpa hanno registrato 30 centimetri di neve con riferimento a Lanzada – Passo Marinelli (3.032 metri), oltre 25 centimetri a Livigno – La Vallaccia (2.660 metri), 25 centimetri a Oga – S. Colombano (2.300 metri).

Accumuli simili, aggiunge Arpa, si sono osservati anche nella zona delle Orobie valtellinesi e dell’Adamello: 20 centimetri a Lago Reguzzo (2.440 metri) e 25 centimetri a Edolo – Pantano D’Avio (2.108 metri).

Queste prime nevicate – si apprende dai tecnici del centro regionale neve e valanghe di Arpa Lombardia, che ha sede a Bormio – si sono depositate su terreno scoperto o parzialmente coperto e non completamente gelato, accompagnate da vento moderato a forte, soprattutto sui rilievi.

L’emissione del grado di pericolo valanghe inizierà il 1° dicembre. Il bollettino sarà consultabile sul sito www.arpalombardia.it o sul canale Telegram “Bollettino Neve e Valanghe Lombardia“.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 3 Agosto 2026

Arpa Lombardia, «Superata anche nel Varesotto la soglia di inquinamento da ozono»

A causa delle condizioni meteo di questi giorni, con una nuova ondata di caldo in corso, è stato registrato un valore di 218 µg/m3 nella stazione di rilevamento di Saronno

Varesotto | 30 Giugno 2026

Arpa Lombardia osserva la fauna selvatica di notte al Parco del Campo dei Fiori

Nell’ambito del progetto Interreg ALP-AI, grazie a droni con termocamere sono stati monitorati i movimenti notturni di cervi, caprioli, lepri e cinghiali sul monte Chiusarella

Lombardia | 13 Maggio 2026

Maltempo in Lombardia: lunedì oltre 10mila fulmini, grandinate e raffiche fino a 60 km/h

I dati di ARPA Lombardia sulla perturbazione che a inizio settimana ha colpito anche il nostro territorio. Da domani nuovo peggioramento con pioggia e temporali

Lombardia | 11 Aprile 2026

Poca neve sulle Alpi e invasi montani al minimo: in Lombardia mancano oltre 800 milioni di m cubi d’acqua

I dati di ARPA Lombardia e le analisi di Legambiente fotografano una situazione di potenziale rischio siccità, anche se è presto per parlare di emergenza. La situazione del lago Maggiore è buona

Lombardia | 2 Aprile 2026

Emergenze ambientali, raggiunto il massimo storico in Lombardia con 1425 segnalazioni

Arpa Lombardia interviene per risolvere segnalazioni da parte dei cittadini, la presidente dell’Agenzia Lucia Lo Palo: «Forte segno di responsabilità civica da parte della comunità»

Lombardia | 25 Marzo 2026

Meteo, Arpa Lombardia: «Forte vento in arrivo». Previste raffiche fino a 70 km/h

Arpa Lombardia segnala l’arrivo di un fronte freddo con venti intensi e condizioni favoniche. Raffiche fino a 70 km/h su pianura e valli, con picchi tra Alpi e Prealpi

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com