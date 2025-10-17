Luino, il consigliere regionale Monti: «Un onore visitare in anteprima l’Ospedale di Comunità»

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Questa mattina Emanuele Monti (Lega), Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, è intervenuto a Luino presso la Fondazione Comi, in occasione di un convegno dedicato al tema della riabilitazione e con un focus particolare sugli anziani.

Nel corso dell’incontro, Monti ha sottolineato l’importanza del ruolo della RSA Comi sul territorio luinese, evidenziando la sinergia con il nuovo Ospedale di Comunità di Luino, una struttura nata grazie alla legge regionale 22 del 2021, di cui Monti è stato relatore.

«L’Ospedale di Comunità – ha spiegato Monti – è un progetto che ho fortemente voluto con la Legge 22 del 2021, la legge di potenziamento del sistema sanitario lombardo, che ha introdotto queste nuove strutture in tutta la regione. A Luino, in particolare, avevamo previsto la nascita dell’Ospedale di Comunità al quinto piano del nosocomio, e oggi, a meno di quattro anni di distanza, possiamo dire che quell’obiettivo è stato raggiunto».

La nuova struttura, completamente ristrutturata, dispone di 16 posti letto e rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio, in particolare del nord della provincia di Varese.

«Si tratta – ha aggiunto Monti – di un risultato importante, nato sia da un atto legislativo sia da una richiesta storica del territorio, che da anni chiedeva di recuperare il quinto piano dell’ospedale di Luino per finalità assistenziali. Grazie alla convenzione con la Fondazione Comi, che mette a disposizione il proprio personale all’interno dell’Ospedale di Comunità, realizziamo una vera integrazione tra sanitario e sociosanitario, un modello che considero fondamentale per il futuro della nostra sanità».

L’inaugurazione ufficiale della nuova struttura è prevista nelle prossime settimane con l’Assessore Bertolaso, per cui non vengono anticipate le immagini e dettagli maggiori che saranno condivisi in quel momento istituzionale.

«Il sentimento del territorio – conclude Monti – è molto positivo: operatori sanitari, personale e cittadini vedono in questa iniziativa un passo avanti importante per la valorizzazione del nosocomio di Luino e per il rafforzamento della rete assistenziale della zona».