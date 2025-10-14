Luino, la gelatiera Laura Covelli conquista la finale della Coppa Italia di Gelateria

Ancora un importante traguardo per Laura Covelli, volto noto della gelateria “La Casa del Gelato” di Luino e già protagonista di numerosi riconoscimenti nel settore. Dopo essersi distinta per la sua “granita al melograno”, premiata tra le migliori d’Italia, e dopo l’onorificenza di “Cavaliere del Gelato” ricevuta lo scorso maggio, la gelatiera si prepara ora a rappresentare il territorio nella fase finale della Coppa Italia di Gelateria 2025.
Lunedì 6 ottobre, nella tappa di Reggio Calabria organizzata dall’Associazione Italiana Gelatieri e dal Comitato Italiano per la Valorizzazione del Gelato Artigianale, Laura Covelli ha conquistato il terzo posto grazie a una creazione raffinata: un gusto sorbetto al bergamotto con sabbiatura di liquirizia. Un connubio di sapori mediterranei che ha colpito la giuria per equilibrio e originalità, portandola dritta verso la finale nazionale.
L’evento conclusivo della Coppa Italia di Gelateria si terrà a Roma dal 5 al 7 novembre, e vedrà sfidarsi 35 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia. Per Laura, si tratta di un’occasione di confronto e di crescita professionale, ma anche di un momento di grande orgoglio personale e territoriale. «L’AIG mi sta facendo crescere – racconta – ogni volta è un ritrovo e uno scambio di idee, di gioia e condivisione. È bello sentirsi parte di una rete che valorizza il vero gelato artigianale italiano».
Laura sottolinea anche l’importanza del lavoro di squadra e dello spirito di collaborazione tra colleghi del settore: «Mi piacerebbe creare un evento dedicato ai gelatieri del nostro territorio, dove ognuno possa mettere in piazza il proprio cavallo di battaglia. Sarebbe un modo per unire passione e creatività, e per far conoscere il valore del prodotto artigianale a chi ancora non lo apprezza fino in fondo».
Dietro a ogni traguardo c’è il sacrificio di un lungo viaggio, fatto di spostamenti, ore di lavoro e impegno costante. «Le ultime due tappe – racconta Laura – hanno visto entrare tre nuovi finalisti in Coppa Italia, e una di queste sono io. È stata una grande emozione, una soddisfazione che ripaga la fatica e il tempo dedicato a migliorarmi sempre».
Oggi, con la qualificazione alla finale di Roma, Laura Covelli conferma il suo ruolo di aspirante ambasciatrice del gusto e della qualità. «La mia passione è il motore di tutto – spiega – e credo che determinazione e coraggio siano la chiave per portare avanti i propri sogni. Il gelato artigianale è un prodotto che unisce, che racconta storie e che può diventare anche uno strumento di solidarietà in tutto il mondo, anche in Africa».
Con entusiasmo e dedizione, la gelatiera di Luino continua dunque il suo percorso tra tradizione e innovazione, pronta a rappresentare ancora una volta la sua città nel cuore della capitale, dove si deciderà chi sarà il prossimo campione italiano della gelateria artigianale.
Chiunque desideri provare le delizie di Laura Covelli le può trovare da “La Casa del Gelato”, che si trova in via Vittorio Veneto 4. Per ulteriori informazioni sulla gelateria contattare il numero 349 840 7837 o consultare la Pagina Facebook cliccando qui.
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