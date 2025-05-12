Laura Covelli insignita Cavaliere del Gelato, grande riconoscimento per la gelatiera luinese

Un importante riconoscimento nazionale è stato conferito nei giorni scorsi a Laura Covelli, gelatiera di Luino e titolare de “La Casa del Gelato” in via Veneto. Mercoledì 7 maggio, a Conegliano in Veneto, la maestra gelatiera ha ricevuto il prestigioso titolo di “Cavaliere del Gelato” da parte dell’Accademia della Cultura Enogastronomica, della SIGA – Associazione Italiana Gelatieri e della stessa A.E.P.E.R.
Il riconoscimento, ufficialmente denominato “Cavaliere del Gelato”, è stato attribuito a Covelli “per aver contribuito con professionalità alla valorizzazione, diffusione e promozione del gelato artigianale italiano”, mettendo in evidenza le sue capacità tecniche, la qualità delle sue ricette e il ruolo attivo che ricopre nella promozione del gelato come eccellenza del Made in Italy.
«È un onore ricevere questo premio così importante – ha commentato Laura Covelli –. Le associazioni promotrici hanno voluto riconoscere la mia capacità tecnico-professionale nel settore, e ne sono profondamente grata. È un incentivo a continuare a sperimentare, studiare e lavorare con passione per offrire ai clienti un prodotto che rappresenti la vera tradizione italiana del gelato artigianale».
La cerimonia, svoltasi durante una tappa della Coppa Italia del Veneto, ha riunito professionisti del settore provenienti da tutta Italia. Per Laura Covelli è stato anche un momento per confrontarsi con colleghi, raccontare la propria esperienza e condividere le innovazioni che ha introdotto nel suo laboratorio luinese.
Laura, proprio in occasione della tappa di Conegliano, ha vinto un’altra competizione: a colpire la giuria è stato il gusto “Prosecco alle rose di maggio”, realizzato con ingredienti di stagione e rose edibili fornite da clienti appassionati di botanica. «È stato un esperimento – racconta Covelli –. Ho voluto valorizzare un fiore di stagione in modo creativo, mantenendo equilibrio nelle bilanciature e puntando sulla naturale aromaticità. L’idea è nata ascoltando chi entra ogni giorno nella mia gelateria».
“La Casa del Gelato” è da anni un punto di riferimento per il territorio luinese, dove Laura lavora a stretto contatto con i clienti, utilizzando materie prime fresche e stagionali, valorizzando i sapori locali e interpretandoli in chiave innovativa. Tecnica, studio e valutazione sensoriale sono alla base delle sue preparazioni, apprezzate da una clientela sempre più attenta alla qualità.
«Voglio ringraziare la mia squadra e tutti i clienti che mi supportano ogni giorno – ha aggiunto Covelli –. Senza di loro non sarebbe possibile portare avanti questa passione, che è anche un impegno costante verso l’eccellenza. Questo riconoscimento è anche il loro. Infine un grazie all’associazione, che ormai per me è come una famiglia che mi ha adottato».
Chiunque desideri provare le delizie di Laura Covelli le può trovare da “La Casa del Gelato”, che si trova in via Vittorio Veneto 4. Per ulteriori informazioni sulla gelateria contattare il numero 349 840 7837 o consultare la Pagina Facebook cliccando qui.
© Riproduzione riservata
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.