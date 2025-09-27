Maltempo, Fontana chiede stato di emergenza per le alluvioni. Coinvolto anche Brusimpiano

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Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato ieri al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di livello nazionale per gli eventi meteorologici avversi verificatesi a partire dal 10 settembre in Lombardia.

In particolare, si legge nel documento, si fa riferimento ai “fenomeni intensi” che si sono verificati “a partire dalla notte tra il 9 e il 10 settembre, protraendosi anche nella giornata dell’11, colpendo in particolare il territorio della provincia di Como ed il basso Lario Occidentale e, a partire dal 22 settembre, con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Brianza, Varese e della Città Metropolitana di Milano; sono stati interessati anche i territori delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia”.

«Il Corpo dei Vigili del Fuoco – si legge ancora nella richiesta – ha operato quasi 400 interventi nella sola giornata del 22 settembre nelle province colpite dagli eventi. L’evento che si è manifestato a partire dal 22 settembre, e tuttora in corso, ha interessato, in maniera significativa il territorio del Basso Lario Occidentale e il Comasco, dove si sono registrate intense colate detritiche che hanno interrotto la viabilità comunale e provinciale, oltre ad avere interessato immobili pubblici e privati».

«Numerose famiglie sono state sfollate coinvolgendo più di 70 persone nella sola provincia di Como, e circa una quarantina sul restante territorio; in particolare le persone evacuate in provincia di Como non potranno rientrare nelle proprie abitazioni a breve», prosegue ancora.

Il commento del sindaco di Brusimpiano, Fabio Zucconelli: «Un sincero ringraziamento alla Giunta Regionale ed ai consiglieri regionali vicini al territorio (Astuti, Cosentino e Dell’Erba – in rigoroso ordine alfabetico – ndr) che si sono resi in questa settimana parte attiva nell’ascoltare il territorio e nel rapportarne i bisogni in Consiglio. Ora più che mai “fare squadra” è importante per superare il momento emergenziale e auspico per fare un passo avanti verso l’avvio di una fase di programmazione di interventi ad ampio raggio tanto difficile quanto necessaria per fare prevenzione».