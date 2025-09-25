Tre Valli Varesine 2025 al via il 7 ottobre da Busto a Varese. Attesi Yates, Del Toro e Roglic

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L’elegante cornice dell’Auditorium Testori a Palazzo Lombardia a Milano ha ospitato la presentazione ufficiale del Trittico Regione Lombardia 2025, che riunisce la 78° Coppa Agostoni in programma a Lissone domenica 5 ottobre, la 106° Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 6 ottobre e la 104° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre.

Alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, di importanti istituzioni e sponsor, la Società Ciclistica Alfredo Binda ha presentato la sua gara “regina”, la 104° Tre Valli Varesine – UCI ProSeries che da oltre un secolo regala grande spettacolo e porta sulle strade della provincia di Varese i più forti campioni del ciclismo mondiale.

Le squadre iscritte alla manifestazione sono 25, di cui 17 UCI WorldTeams su 18 e 8 UCI ProTeams, per un totale di 175 atleti professionisti, il numero massimo di partecipanti per la competizione UCI ProSeries.

Tra i protagonisti più attesi nomi importanti del panorama ciclistico internazionale: a partire dal vincitore del Giro d’Italia 2025 Simon Yates, leader del Team Visma | Lease a Bike, e dal dominatore nell’ultimo mese delle più importanti classiche in Italia e secondo al Giro d’Italia 2025, il 21enne talento messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates che, al suo fianco, tra gli altri compagni, avrà anche il varesino Alessandro Covi.

Sarà presente a Varese anche l’ex due volte campione del mondo Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), galvanizzato dalla recente vittoria ottenuta in Canada.

Corazzata da tenere d’occhio sarà sicuramente la Red Bull-Bora-Hansgrohe che schiererà alcuni dei suoi pezzi più pregiati come lo sloveno Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia 2023 e quattro volte vincitore della Vuelta di Spagna, l’australiano Jai Hindley, vincitore del Giro d’Italia nel 2022, e il giovane italiano emergente del momento, vincitore di una bellissima tappa a La Vuelta, il marchigiano Giulio Pellizzari.

Attenzione alla pattuglia sudamericana con la coppia della EF Education-Easypost formata dal colombiano Esteban Chaves e dall’ecuadoriano Richard Carapaz, quest’ultimo vincitore del Giro d’Italia nel 2019 e campione olimpico a Tokyo 2020, Nairo Quintana (Movistar Team), vincitore di un Giro e di una Vuelta, e il connazionale Egan Bernal, vincitore di un Giro e di un Tour de France, che tra i compagni della Ineos Grenadiers avrà anche l’olandese Thymen Arensman, vincitore quest’anno di due tappe al Tour de France.

Oltre al già citato Pellizzari, le speranze italiane ricadranno soprattutto su Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che sarà anche una delle punte azzurre al Mondiale in Rwanda, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni della XDS Astana Team, quest’ultimo reduce dal successo ottenuto al Giro della Romagna PRO, e Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta).

A svelare i dettagli della Tre Valli Varesine è stato il presidente della S.C. Binda Renzo Oldani: «La Tre Valli Varesine rappresenta per noi, ogni anno, un momento di emozione e orgoglio. È una giornata speciale di ciclismo che porta sul nostro territorio tanti campioni e i migliori atleti del mondo. La Società Ciclistica Alfredo Binda è una realtà unica: una grande squadra di volontari che, spinti dalla passione e dall’entusiasmo per questo sport, per le tradizioni e per la nostra terra, riescono a raggiungere traguardi che sembravano impensabili. Da alcuni anni non organizziamo soltanto la storica Tre Valli Varesine, ma anche la Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, due appuntamenti del calendario Pro Series che richiedono un lavoro di squadra continuo, lungo dodici mesi. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza la determinazione dei nostri soci, il sostegno dei tanti volontari, la collaborazione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, il contributo dei media e, soprattutto, la vicinanza dei nostri Sponsor, che non sono semplici partner, ma veri amici di questo progetto. Insieme a loro possiamo dare vita a eventi che portano il nome di Varese e delle sue eccellenze in tutto il mondo del ciclismo».

«È sempre un momento di gioia quando ci ritroviamo ogni anno a presentare il Trittico Regione Lombardia perché il ciclismo rappresenta la storia, il costume e la passione della nostra regione – ha dichiarato Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Il ciclismo rappresenta perfettamente anche l’animo più autentico della gente lombarda dedita al lavoro, al sacrificio, alla passione. Inoltre, questi tre eventi sportivi che hanno una diffusione televisiva a livello mondiale, rappresentano una grande vetrina internazionale per i nostri territori».

Tra le altre autorità e ospiti intervenuti nel corso della conferenza anche il sottosegretario di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani, Federica Picchi; Laura Rogora, presidente del consiglio comunale di Busto Arsizio; Stefano Malerba, assessore allo sport del Comune di Varese; il direttore territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM, Marco Aldeghi; Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovie Nord FNM Group; Paolo Ferrario, che con e-work è main sponsor della gara femminile, Roberto PaciaroniDirettore di Hupac, Giovanni Chighine di Acinque, Andrea Morelli di Mapei, Gerardo Francabandiera, nuovo market leader di Specialized Italia.

Con un video saluto ha voluto intervenire anche Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo Professionistico: «Il Trittico Lombardo – ha affermato – rappresenta una tappa fondamentale della Coppa Italia delle Regioni. Desidero ringraziare il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e tutto il Consiglio. Un plauso speciale va ai nostri tre organizzatori, associati della Lega Ciclismo, che ci regalano corse tra le più belle al mondo. Come Lega li supportiamo introducendo innovazioni logistiche i servizi di hospitality, per rendere gli eventi sempre più performanti, sia dal punto di vista organizzativo che comunicativo, in primis grazie alla collaborazione con RAI che diffonde le immagini dei territori. Fondamentale anche il sostegno del Governo e l’impegno della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome».

Il percorso

Confermato il Museo del Tessile di Busto Arsizio come quartier tappa con la presentazione delle squadre e degli atleti che sfileranno nel parterre dei giardini e il via ufficiale alla gara. Il percorso è di 200 chilometri da Busto al cuore di Varese. Le novità del tracciato riguardano la “mitica” salita dei Ronchi che dal lungo lago della Schiranna porta in centro a Varese, la stessa del Mondiale di Varese 2008, e la salita delle Cinque Piante che da Gavirate, frazione Oltrona, porta allo strappo di Barasso che finisce davanti al Municipio e poi ancora un’ultima appendice in salita passando per Luvinate e Casciago. Confermato il finale con il viale d’arrivo posto in via Sacco, davanti al Comune di Varese. Il percorso è lo stesso in programma un anno fa quando, però, a causa delle avverse condizioni meteo la corsa era stata annullata anzitempo.

Le due corse in diretta TV nei cinque continenti

Anche per questa edizione le gare organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda saranno visibili in diretta su RAI Sport e RAI 2 e grazie a RAI ITALIA e a discovery+ / Eurosport le Tre Valli Varesine saranno visibili nei cinque Continenti.

Un evento eco-sostenibile

Tutte le manifestazioni sono organizzate guardando alla eco-sostenibilità dell’evento. La Tre Valli Varesine è stata la prima gara a livello internazionale ad utilizzare auto completamente elettriche al seguito dei corridori. Anche quest’anno è confermata la Tre Valli Varesine GREEN grazie alla preziosa sinergia con Centro Car Cazzaro di Saronno Paglini e DACIA Italia.

A rendere possibile l’organizzazione di questi grandi eventi sportivi contribuiscono in maniera significativa, facendo squadra, Istituzioni pubbliche come il Ministero dello Sport, il Ministero del Turismo, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Busto Arsizio, il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese e la Comunità Montana Valli del Verbano.

A loro si affiancano importanti aziende che supportano la S.C. Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport come BANCO BPM, e-work, HUPAC, FERROVIENORD, Media One, MAPEI, acinque, ELMEC, Agesp Energia, TIGROS, SPECIALIZED, ALL4CYCLING, IWT. Event Partner fondamentali sono: FSA e Vision, Aquadro, Santero, Sommese Petroli, Tavernelli s.r.l., Claseventi, Compos Centre, DiffRent, ZR SOLAR.

Fondamentale il supporto di Varese Do You Bike, Varese Sport Commission, Varese Convention & Visitors Bureau, Federalberghi Varese, Confcommercio Ascom Varese oltre che la Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Busto Arsizio e Varese, l’Associazione Nazionale Carabinieri Varese, la Guardia di Finanza di Busto Arsizio e Varese, la Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Busto Arsizio e Varese, la Polizia Provinciale, le Polizie Locali, Anas Lombardia, Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana Varese oltre che con l’Ospedale di Varese e AREU 112.