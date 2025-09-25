Luino, il Centro estetico “Nefertiti” festeggia i suoi primi 25 anni

Il 2025 è un anno importante per Elena Zuretti che festeggia i primi 25 anni del suo Centro estetico “Nefertiti”. Era il 2000 quando, dopo diverse esperienze nel settore, decise di aprire il suo centro estetico in via Verdi per poi passare di fronte al Carrefour (Allora GS) e dal 2007 trasferirsi nella contrada più iconica della città in via Cavallotti, 5.
Da sempre appassionata di cosmetica ed estetica, dopo numerosi corsi in giro per l’Italia, nacque l’idea di aprire un centro che non fosse solo legato ai trattamenti di bellezza, ma anche al benessere. Una grande attenzione ai temi della nutrizione, all’estetica avanzata, alla podocuria e ai trattamenti come i massaggi, ideali per concedersi un proprio momento di relax nella sempre più complessa routine quotidiana.
«Un bellissimo traguardo per me – esordisce conclude Elena Zuretti, mesenzanese di nascita e luinese d’adozione -. Lo voglio condividere con tutto il mio team e con tutte le collaboratrici e collaboratori che hanno preso parte a questo speciale progetto, a tutti i clienti che hanno negli anni contribuito a costruire insieme Nefertiti. Le esigenze della clientela, gli stili di vita, le tecniche e i macchinari in questi anni sono cambiati e noi da sempre seguiamo le evoluzioni con curiosità, e anche attraverso corsi di formazione, senza però cambiare il nostro modo di offrire i servizi».
«Questo traguardo lo voglio dedicare anche a tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto: e se anche non più giovanissimi provano a mettersi, o rimettersi, in gioco, proprio come ho fatto io. A trenta anni anni facevo un altro lavoro e in contemporanea mi sono iscritta alla scuola di estetica e avevo ancora i figli piccoli. Un periodo davvero particolare, tanti sacrifici ma sentivo che stavo facendo la cosa giusta. Questo anniversario lo voglio dedicare anche alla mia famiglia che mi ha permesso di svolgere il lavoro più bello del mondo», conclude Elena Zuretti.
Il 2025 ha portato molte novità: a partire dai prodotti di cosmetica avanzata fino i trattamenti con macchinari di ultima generazione. Un focus particolare è la Nuova Pausa: una serie di trattamenti e prodotti dedicati alla menopausa, un periodo della vita, importante per ogni donna, che per troppo tempo non ha ricevuto, a livello sociale, l’attenzione meritata. La Nuova Pausa è una grande occasione di riflessione per mostrare come ad ogni età si possa stare bene con il proprio corpo, che è sempre in continua evoluzione, a partire dall’adolescenza fino alla quarta età.
Non resta che festeggiare insieme al Benessere e alla Bellezza, in tutte le stagioni della vita. Il centro estetico “Nefertiti” si trova in via Cavallotti 5 a Luino. Per ulteriori informazioni su servizi, prenotazioni e altro chiamare il numero 0332 511070.
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