Il Corpo Musicale Gemoniese festeggia i 150 anni dalla fondazione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

È iniziato lo scorso 13 dicembre 2025, con il tradizionale Concerto di Gala in Oratorio, il lungo percorso di celebrazioni per i 150 anni di fondazione del Corpo Musicale Gemoniese. Un traguardo importante, che racconta un secolo e mezzo di musica, impegno e vita comunitaria. L’anniversario rappresenta anche un’occasione speciale per festeggiare i 70 anni di ANBIMA, l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane, punto di riferimento per il mondo bandistico del Paese.

Le iniziative proseguiranno sabato 28 febbraio alle 21.00 in biblioteca con una serata dedicata al ricordo della fondazione. L’appuntamento proporrà un percorso tra video, fotografie storiche e buona musica a cura del maestro Alessandro Ancellotti,. In programma la proiezione di immagini d’epoca, la presentazione del libro-racconto dedicato ai 150 anni di attività e un rinfresco conviviale. Sarà anche un momento per ringraziare l’amministrazione comunale, le associazioni e gli sponsor che stanno sostenendo, in modi diversi, l’ampio calendario di eventi. Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare il volume celebrativo, testimonianza concreta di un’eredità musicale che attraversa generazioni.

La primavera porterà con sé nuovi appuntamenti. Il 19 aprile, presso l’area sportiva di via Curti, si terranno le Olimpiadi delle bande: una giornata di giochi a sfondo musicale tra i complessi bandistici della zona, accompagnata da uno stand gastronomico. A partire dalle 10 sarà inoltre attivo un annullo filatelico speciale in ricordo dei 150 anni, con cartoline fotografiche disponibili per il pubblico e timbrate con un bollo personalizzato. Il 16 maggio, in collaborazione con il Centro ippico Arione, sono in programma originali laboratori musicali insieme ai cavalli.

Il calendario proseguirà il 2 giugno con il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica nel cortile del municipio, appuntamento ormai consolidato nella vita del paese. L’8 giugno la banda si esibirà al Museo Salvini insieme alla banda di Gavirate, diretta dal maestro Tavino, mentre il 15 giugno sarà la volta del Candlelight al Museo Bodini: una serata suggestiva tra musiche, testi e poesie a lume di candela.

Il 23 giugno, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per il patrono San Pietro, il Corpo Musicale Gemoniese terrà un concerto nell’antica chiesa del paese insieme al coro “Sem chi insci cui scusaritt” di Laveno Mombello, diretto dal maestro Arioli. Un incontro tra voci e strumenti che promette di intrecciare tradizione e spiritualità.

Gran finale nel weekend del 27 e 28 giugno, all’insegna della musica e del buon cibo: polenta per tutti, dj set con Alex Dj e il concerto della banda di Bosco Valtravaglia.

Un programma ricco e variegato che conferma il ruolo centrale del Corpo Musicale Gemoniese nella vita culturale della comunità, capace dopo 150 anni di rinnovare entusiasmo e partecipazione, senza mai perdere il legame con le proprie radici.