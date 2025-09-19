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Luino | 7 Luglio 2026

«Di cosa non ha bisogno la Comunità Montana Valli del Verbano»

La proposta punta su osservatori territoriali e partecipazione per rafforzare il legame tra comunità e istituzioni, promuovendo uno sviluppo condiviso e duraturo dell'Alto Verbano

Luino | 2 Luglio 2026

Comunità Montana Valli del Verbano, Ivan Vargiu subentra a Valeria Squitieri

Dopo le amministrative di maggio, passaggio di consegne per l’Assessorato ad Ambiente, Turismo e Sentieri. «Al lavoro per un masterplan che metta in relazione ambiente, turismo e rete sentieristica»

Alto Varesotto | 29 Giugno 2026

Varesotto, 135mila euro alle Comunità montane per sostenere le aziende agricole

Regione Lombardia finanzia gli interventi per il 2027 e il 2028: risorse destinate alle Comunità montane del Piambello e delle Valli del Verbano

Brenta | 9 Giugno 2026

Brenta, Ballardin: «Piste ciclabili: convivenza difficile ma necessaria, così come manutenzione e cura»

Il sindaco del paese della Valcuvia propone alla Comunità Montana di affidare ai Comuni la manutenzione delle ciclabili sul loro territorio e invita cittadini e turisti a rispettare le regole

Valli del Verbano | 8 Giugno 2026

Il welfare è a portata di click e di voce: nasce il Numero Unico dei Servizi Sociali Valli del Verbano

L’ente montano lancia un nuovo servizio per i cittadini dei Comuni convenzionati al Servizio Sociale e dell’Ambito di Cittiglio: «Un altro passo verso una PA più vicina alle persone»

Luino | 6 Giugno 2026

Luino, l’appello di Pellicini: «Cambiare il giorno di raccolta della plastica in estate»

Il sindaco si è rivolto al presidente della Comunità Montana Castoldi per richiedere un confronto con Econord: «Penoso vedere tavoli apparecchiati all’aperto accanto a cumuli di sacchi»

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