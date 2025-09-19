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Cuveglio si prepara ad ospitare l’evento “Facciamo-ci del bene”, in collaborazione con UST Varese, Regione Lombardia e con il patrocinio di Comunità Montana Valli del Verbano. L’appuntamento è per sabato 20 settembre presso Sala Polivalente Comunale.

Il programma è ricco e variegato.

Alle ore 9:15 è previsto il saluto delle autorità e subito dopo, la proiezione del cortometraggio “The Other Father”, di un giovane regista egiziano che denuncia l’isolamento sociale nell’era digitale e rilancia la centralità della convivenza umana. In seguito, ci saranno diversi interventi.

Alle ore 9:30 il dott. Massimo Frigo, psicologo con una cura verso il sostegno alla genitorialità e famiglie di appoggio, e la dott.ssa Natascia Di Luca, psicologa, che si dedica a sportelli psicologici e tecnici per ragazzi, familiari e docenti, specializzata nella comunicazione empatica non violenta, terranno l’incontro “Ascolto e Accoglienza in Famiglia”.

Il Servizio Affido LuCi, luoghi per crescere insieme, con la dott.ssa Laura Cazzani e la dott.ssa Rossella Gusmeroli, parlerà di “Affido Familiare”.

Al termine degli interventi è prevista la messa alla prova MAP e alle ore 10:15 Anemos Italia ODV presenterà la mostra “Nessuno tocchi Medusa”. Un progetto fotografico simbolico e potente che reinterpreta il mito di Medusa come icona di resistenza alla violenza di genere. Dodici immagini, tre fasi, un messaggio: trasformare il dolore in forza e crescita. In un progetto dove l’arte si fa voce, denuncia e rinascita.

Sarà possibile partecipare al corso di formazione volontari e anche all’intervento della Polizia Postale di Varese per la prevenzione del bullismo dal titolo “Rispetto Reciproco”.

Un altro incontro facente parte della formazione dei volontari è “Ti accompagno”, per ascolto empatico in RSA.

Alle ore 11,30 ci saranno i laboratori espressivi esperienziali di musica, teatro, mosaico, poesia, pigotte, Pet Therapy, ceramica, cucina e tessitura, che si terranno presso Scuole, Oratorio e RSA.

Si susseguiranno altri corsi di formazione e laboratori per tutti, oltre alla premiazione del Concorso di Poesia A.GE CUVEGLIO 2025 “Desidero la Speranza“.

Al termine dell’evento verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, a cui è invitata tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare ascovova@virgilio.it o consultare il sito ascovova.altervista.org