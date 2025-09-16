Luino | 16 Settembre 2025

Luino, ripartono i corsi di Time to Speak: lingue per tutte le età e promo “amico”

La nota scuola di lingue del centro cittadino rilancia l’attività dopo l’estate con corsi flessibili, docenti qualificati e la promozione speciale “Porta un amico”. Ecco i dettagli

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Con la fine delle vacanze estive e il ritorno alla quotidianità, a Luino Time to Speak ha riaperto le sue porte a studenti e studentesse di tutte le età. La scuola di lingue propone un’offerta formativa completa, pensata per chi desidera imparare da zero o perfezionare una lingua già conosciuta, con percorsi adattabili a ogni esigenza.

I corsi sono aperti a bambini, ragazzi, adulti e persone anziane, con programmi personalizzati in grado di rispettare i ritmi e gli obiettivi individuali. Le lezioni possono essere seguite in presenza, nella sede di via Vittorio Veneto 63, oppure comodamente online, grazie a una didattica flessibile che permette di conciliare studio, lavoro e vita personale.

I docenti, già rientrati in aula, hanno ripreso le attività con entusiasmo e stanno organizzando nuove iniziative per coinvolgere gli iscritti anche al di fuori del contesto scolastico. L’obiettivo è quello di creare occasioni pratiche per mettere in uso le competenze linguistiche in situazioni reali e quotidiane.

La proposta di Time to Speak non si limita alla sola lezione frontale: i corsi sono arricchiti da momenti di confronto, attività culturali e laboratori pensati per favorire l’apprendimento attivo e divertente. Un approccio che aiuta a sviluppare sicurezza, scioltezza e capacità comunicative in tempi rapidi.

«Tra le novità di questa ripresa autunnale abbiamo pensato alla promozione “Porta un amico”, che permette agli iscritti di regalarsi insieme nuove opportunità di apprendimento. Invitando un conoscente a unirsi ai corsi, si ottengono lezioni in omaggio, un incentivo concreto per condividere il percorso di studio con chi si conosce», spiegano i docenti della scuola.

La scuola punta così a valorizzare non solo la formazione linguistica, ma anche la dimensione sociale dello studio. Frequentare un corso insieme a un amico o a un familiare può rendere più motivante e piacevole l’impegno, trasformando l’apprendimento in un’esperienza da vivere e condividere.

«Invitiamo chiunque voglia investire sulla propria formazione a cogliere l’occasione di settembre, il momento ideale per intraprendere un nuovo cammino linguistico. Con il nostro team di insegnanti qualificati e una proposta flessibile, garantiamo serietà, competenza e stimoli costanti nell’apprendimento delle lingue», concludono dallo staff di TTS.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la sede operativa di Luino. Il team di “Time to Speak” è disponibile telefonicamente al +39 329 192 6413 oppure al +39 0332 1880515, e via e-mail all’indirizzo segreteria@timetospeak.it. Lo staff è a disposizione per rispondere a domande e indirizzare ciascun partecipante verso il percorso più adatto.

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