Besano | 12 Settembre 2025

Besano, ultima escursione sulle tracce dei fossili: visita guidata agli scavi e al museo

Domani, sabato 13 settembre, escursione con il geologo Fidanza per conoscere i luoghi del ritrovamento dei reperti fossili di Besano, conservati nel museo che sarà visitato al termine della giornata

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco nel 2010.

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra questi ultimi spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Domani, sabato 13 settembre alle ore 10.00, ci sarà l’ultimo appuntamento estivo legato al Museo dei Fossili di Besano, con il supporto di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. Partiremo alla volta di Rio Ponticelli, per andare a conoscere i luoghi che hanno custodito i reperti conservati oggi al museo di Besano. Visiteremo il territorio dei primi scavi avviati all’epoca di Antonio Stoppani e raggiungeremo anche le miniere di ittiolo, dove l’attività estrattiva del secolo scorso ha portato a scoprire questi reperti unici al mondo.

Ad accompagnarci sui sentieri ci sarà anche il geologo Gianbattista Fidanza, che ci racconterà in particolare della miniera di scisti bituminosi delle Piodelle e ci aiuterà ad osservare i suoi strati laminati. Parleremo di storia geologica, tecniche estrattive e del progetto di valorizzazione dell’area delle miniere promosso dal Comune di Besano, in corso di realizzazione e curato da Fidanza stesso.

Al termine della salita, ci fermeremo per una pausa pic nic (pranzo al sacco in autonomia) prima di rientrare al paese e, nel pomeriggio, visitare insieme alla guida il Museo dei Fossili di Besano.

L’attività è a cura di Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo Civico dei Fossili di Besano per conto del Comune di Besano.

Il percorso prevede la salita su sentiero boschivo. Difficoltà: facile. Termine previsto: ore 16.00. Costi: biglietto intero (comprende visita guidata e ingresso al Museo): €13 cad. biglietto ridotto per chi ha 6-18 anni, residenti a Besano e possessori di AML (comprende visita guidata, ingresso al museo omaggio): €10 cad.

Prenotazione obbligatoria: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sulle-tracce-dei-fossili–644.html.

Gli orari di apertura ordinaria del Museo dei Fossili: sabato e martedì 14:00 – 17:30, domenica 10:30 – 17:30.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.museodibesano.it, inviare una mail all’indirizzo museo@comune.besano.va.it, chiamare il numero 328 8377206 o consultare il Profilo Instagram.

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