Luino | 9 Settembre 2025

Fabrizio Luglio, la forza della resilienza nell’Ultra-Trail e nella vita

Dopo la grande avventura all’UTMB Mont Blanc di Chamonix, Fabrizio Luglio, Presidente del Consiglio Comunale di Luino, ci racconta dell’importanza della resilienza in questo viaggio e nella vita.

Tempo medio di lettura: 2 minuti

È il 25 agosto, a Courmayeur, sono le 23:50. Pochi attimi ed ecco, pronti, partenza, via verso l’ignoto. Inizia così un viaggio lungo e insidioso, che dura 44 ore 42 minuti e 43 secondi. Un viaggio che si conclude alle ore 19:22 del 27 agosto 2025, quando Fabrizio Luglio, Presidente del Consiglio Comunale di Luino, taglia il traguardo sotto arco dell’hoka UTMB Mont Blanc di Chamonix. Nell’evento più incredibile tra quelli di Trail-Running.

Si tratta dell’UTMB e nasce come evento nel 2003, ricalcando i sentieri del Tour du Mont Blanc in Francia. Oggi, dopo 22 anni, vede coinvolti circa 10.000 corridori iscritti nelle 8 gare in programma, compresa tutta l’élite mondiale.

Fabrizio Luglio, grande appassionato di montagna e del mondo dell’Ultra-Trail, ricorda i momenti più salienti di questa sua grande avventura. Un percorso fatto di infinite salite e impervie discese, di sentieri selvaggi e di paesaggi incantevoli che collegano la Valle d’Aosta con la Savoia e l’Alta Savoia.

Non sono mancati i momenti difficili, dove si fa sentire la stanchezza fisica e mentale. Ma sono questi gli attimi in cui entra in gioco l’esperienza, la conoscenza e, più di tutte, la resilienza. Una forza che emerge che emerge soprattutto in questo tipo di sport, in grado di aprire una vera e propria finestra sulla resistenza umana.

La resilienza è presente già nelle fasi di preparazione di Ultra-trail. Metodo, costanza, disciplina e allenamenti progressivi sono puntati verso l’obbiettivo da raggiungere. E durante il percorso, si stabilisce una salda relazione tra il corpo e la mente, che spingono oltre i propri confini.

Secondo Fabrizio Luglio, la resilienza non si sviluppa solo in una sfida personale come in una gara, ma va messa in pratica soprattutto nella vita quotidiana. Si va avanti un passo alla volta e si impara a convivere nell’incertezza, costruendo la propria forza mentale e fisica anche con l’aiuto degli altri.

Nell’Ultra-trail, come nella vita di tutti i giorni, gli imprevisti ci obbligano a cambiare i nostri programmi, per potersi adattare alle difficoltà e trasformarle in strumenti positivi. Migliorarci ogni giorno, essere in grado di accogliere ogni tipo di cambiamento, permette di credere maggiormente in se stessi e nelle proprie capacità. E anche nel nostro rapporto con gli altri.

In questo tipo di gare, infatti, emerge un elemento forse invisibile all’esterno: la condivisione del percorso. Gli atleti si sentono rincuorati sapendo che ci sono altri partecipanti pronti ad affrontare le loro stesse paure, e sapere di non essere l’unico ad affrontare quella sfida “fisica e mentale” diventa un potente sostegno emotivo.

La grande avventura di Fabrizio Luglio è motivo di orgoglio, ma soprattutto un prezioso insegnamento da portare nella quotidianità. Come le tre qualità che accrescono la resilienza in un Ultra-Trail: “La speranza, la determinazione e la pazienza”.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 12 Febbraio 2026

Atletica Luino: al via il 2026, “Anno del Cigno” tra gare e nuovi traguardi

La società luinese inaugura la stagione con presenze a Bergamo e Olgiate Olona e lancia un invito alla comunità: allenamenti aperti per vivere lo sport con equilibrio, determinazione e passione

Luino | 18 Dicembre 2025

L’Atletica Luino accoglie i primi tesserati e guarda al 2026

In diversi, sabato pomeriggio, hanno partecipato all’evento di presentazione della neonata ASD per conoscere progetti e obiettivi. Da gennaio la società sportiva avrà a disposizione anche una palestra

Luino | 2 Dicembre 2025

Atletica Luino, ottimo debutto al Cross di Gurée: primi podi e grandi emozioni a Monvalle

Nella prima uscita ufficiale la nuova società inaugura la stagione con bei risultati. Aloyce Kipengelo vince nella M30/35, Luciano D'Alessandro terzo. In gara anche Costantino De Santis, classe 1939

Luino | 15 Novembre 2025

L’Atletica Luino torna a correre: la festa per la rinascita della storica società

Ieri sera, nella sede del CFP, la cena che ha inaugurato ufficialmente il ritorno della società sportiva guidata da Fabrizio Luglio e Corrado Spataro. Madrina della serata l’atleta Virginia Troiani

Luino | 13 Novembre 2025

Tutto pronto al CFP per la cena dedicata alla nuova Atletica Luino, evento sold out

Cresce l’attesa per la serata di presentazione della nuova Atletica Luino, una cena che ha registrato il tutto esaurito con quasi novanta partecipanti e numerose autorità presenti

Luino | 25 Ottobre 2025

Rinasce l’Atletica Luino: nuova linfa per la corsa dopo oltre 15 anni di silenzio

Il 14 novembre al CFP di Luino la presentazione ufficiale del progetto guidato da Fabrizio Luglio e Corrado Spataro, che segna il ritorno di una storica realtà. Ospite l'atleta Virginia Troiani

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com