Torna “Premaggi in Festa”: due giorni di musica, spettacolo e bellezza a Germignaga

Dopo anni di pausa, torna finalmente la tanto attesa Premaggi in Festa, l’evento che animerà Germignaga il 29 e 30 agosto con due serate all’insegna del divertimento, della musica e dello spettacolo, in uno dei quartieri più amati del paese.
Venerdì 29 agosto si parte con un’esplosiva serata latino-americana in compagnia del gruppo Salsanueva, pronti a far ballare tutti con i ritmi calienti della salsa, bachata e merengue. Un appuntamento imperdibile per chi ama muoversi a tempo e lasciarsi travolgere dall’energia latina.
Sabato 30 agosto invece, l’evento proposto dall’Autosalone Cipriano: La Più Bella del Mondo. Riflettori puntati sulla finale regionale del concorso, che porterà sul palco le ragazze finaliste pronte a contendersi la corona e soprattutto l’accesso alla finale nazionale che avrà luogo 11/12/13 settembre a Milano Marittima in un evento spettacolare.
La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Bruce Ketta, il celebre Postino di Zelig, che regalerà al pubblico momenti di comicità e simpatia. Durante la finale verrà assegnata anche la fascia speciale “Miss Car Beauty by Cipriano”.
Per l’occasione, l’Autosalone Multimarche esporrà una selezione di auto di ultima generazione capaci di incuriosire il pubblico:
motore termico, elettrico o ibrido? Il Team di Cipriano, sarà al vostro fianco per scegliere l’auto adatta alle vostre esigenze sciogliendo ogni dubbio.
Non mancheranno i servizi dedicati a tutte le età: sarà attiva un’area ristoro per gustare piatti e bevande in compagnia, e una zona bimbi pensata per i più piccoli, con giochi e intrattenimento.
Un weekend da non perdere per vivere insieme la rinascita di Premaggi, tra musica, bellezza, motori e tanto divertimento.
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