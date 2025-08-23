Brusimpiano | 23 Agosto 2025

Ardena sotto le stelle: il 23 agosto grigliata, caccia al tesoro e osservazione del cielo

Una serata al Pratone di Ardena tra buon cibo, attività per bambini e osservazione guidata delle stelle con l’Osservatorio Schiaparelli. Ecco tutto il programma dell'iniziativa

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L’Associazione Amis par Ardena, in collaborazione con la Biblioteca di Brusimpiano, l’ASD Il Borgo degli Asinelli, la Pro Loco Ardena e la Pro Loco Brusimpiano, invita la comunità e i visitatori a partecipare alla seconda edizione di Ardena sotto le stelle. L’evento si terrà sabato 23 agosto nella suggestiva cornice del Pratone di Ardena, offrendo un mix di gastronomia, divertimento e scienza.

La serata prenderà il via alle ore 19.30 con una grigliata sotto le stelle. Il menù prevede, per gli adulti, panino con salamella o panino con tomino, mentre per i più piccoli hot dog, accompagnati da acqua, bibite e birra. Un’occasione perfetta per cenare all’aperto, in compagnia, respirando l’atmosfera estiva della frazione di Ardena.

Alle ore 20.30 i bambini potranno cimentarsi nella caccia al tesoro stellare, arricchita da letture e da un laboratorio creativo, per un’esperienza che unisce gioco e scoperta. A seguire, alle 21.45, il pubblico potrà alzare lo sguardo verso il cielo e ammirare le costellazioni grazie all’osservazione guidata da un esperto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro il 20 agosto via WhatsApp al numero 349 0861752. Si raccomanda di portare con sé telo, felpe, torce e spray antizanzare. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Ardena sotto le stelle promette un’esperienza unica per vivere la natura, condividere momenti in famiglia e scoprire i segreti del cielo estivo.

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