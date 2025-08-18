Alto Varesotto | 18 Agosto 2025

Meteo, in arrivo temporali e calo delle temperature

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni. Afa agli sgoccioli sul Varesotto. Dopo la pioggia tornerà il caldo, ma nella media stagionale

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(Dal sito www.varesenoi.it) Il caldo e l’afa sono agli sgoccioli. Dopo giorni di temperature sopra la media del periodo e tassi di umidità decisamente poco sopportabili arriva una svolta sul fronte del meteo. Anche per la provincia di Varese.

E’ quanto si legge nel bollettino meteo di oggi, lunedì 18 agosto, a cura del Centro Geofisico Prealpino di Varese. «L’anticiclone che ha portato la lunga ondata di calore iniziata l’8 agosto si indebolisce e un vortice depressionario proveniente dall’Atlantico si sposterà sulla regione alpina con tempo perturbato mercoledì e giovedì. Le temperature rientreranno nella media stagionale».

Oggi avremo quindi tempo «soleggiato, nel pomeriggio nuvole cumuliformi in montagna. Debole rischio di un breve temporale montano oppure asciutto. Temperature massime in leggera diminuzione» con massime comprese tra 29 e 33 gradi, mentre domani «tempo simile, soleggiato con qualche nuvola irregolare. In serata aumento della nuvolosità e nella notte prime piogge o temporali a partire dal Piemonte, Varesotto, Ticino e Lario. Temperature stazionarie».

Mercoledì il primo cambiamento deciso: «Nuvoloso e instabile con rovesci e temporali sparsi, più intensi dal pomeriggio e in serata. Marcato calo delle temperature massime» con valori compresi tra 22 e 25 gradi.

Giovedì 21 agosto avremo tempo «variabile e fresco, ancora piogge e temporali, in probabile attenuazione nel pomeriggio», mentre venerdì 22 tonerà il «bel tempo con temperature nella norma stagionale, massime 26/28°C».

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