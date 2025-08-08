Polizie locali, da Regione ok ai fondi per cinque Comuni dell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Con gli oltre tre milioni di euro aggiuntivi stanziati da Regione Lombardia grazie all’approvazione del nostro ordine del giorno al bilancio, saranno finanziati tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale e inizialmente esclusi per esaurimento fondi. Tra questi, ben 16 Comuni varesini che potranno ricevere le risorse necessarie per rinnovare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Un risultato importante e concreto frutto dell’impegno della Lega».

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli, circa l’ordine del giorno riguardante lo scorrimento della graduatoria del bando per la Polizia Locale approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025–2027.

I Comuni varesini interessati sono cinque dell’alto Varesotto: Luino, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello e Maccagno con Pino e Veddasca. Con loro anche Malnate, Tradate, Caronno Pertusella, Sesto Calende, Ferno, Lonate Pozzolo, Gorla Minore, Carnago, Caronno Varesino, Origgio e Somma Lombardo.

«I fondi serviranno per finanziare l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale. La Lega – conclude Monti – continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città».