Alto Varesotto | 8 Agosto 2025

Polizie locali, da Regione ok ai fondi per cinque Comuni dell’alto Varesotto

Tra i 16 beneficiari di fondi per nuove dotazioni figurano anche Luino, Laveno, Lavena Ponte Tresa, Maccagno e Induno. Monti: «Risultato importante e concreto per la sicurezza»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Con gli oltre tre milioni di euro aggiuntivi stanziati da Regione Lombardia grazie all’approvazione del nostro ordine del giorno al bilancio, saranno finanziati tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale e inizialmente esclusi per esaurimento fondi. Tra questi, ben 16 Comuni varesini che potranno ricevere le risorse necessarie per rinnovare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Un risultato importante e concreto frutto dell’impegno della Lega».

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli, circa l’ordine del giorno riguardante lo scorrimento della graduatoria del bando per la Polizia Locale approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025–2027.

I Comuni varesini interessati sono cinque dell’alto Varesotto: Luino, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello e Maccagno con Pino e Veddasca. Con loro anche Malnate, Tradate, Caronno Pertusella, Sesto Calende, Ferno, Lonate Pozzolo, Gorla Minore, Carnago, Caronno Varesino, Origgio e Somma Lombardo.

«I fondi serviranno per finanziare l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale. La Lega – conclude Monti – continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 27 Agosto 2026

Autonomia differenziata per la Lombardia, botta e risposta tra Pd e Lega

Da una parte il consigliere dem Astuti critica metodo e merito del documento presentato ieri: «Obiettivi deludenti». Il leghista Monti replica: «Autonomia percorso per responsabilizzare i territori»

Lombardia | 26 Agosto 2026

Lombardia, autonomia differenziata: in Commissione congiunta l’illustrazione delle preintese

I Presidenti Malanchini e Forte: «Passaggio fondamentale per dare più efficienza e rispondere alle esigenze dei lombardi». Monti: «Momento di portare fino in fondo la volontà dei cittadini»

Luino | 29 Luglio 2026

Energia gratuita e canoni arretrati, circa 3 milioni di euro a Luino. Monti: «Risultato storico»

Il vicesindaco Alessandro Casali: «Un’opportunità straordinaria per la città». Il presidente del Consiglio comunale, Davide Cataldo: «Il provvedimento conferma la vicinanza concreta della Regione»

Lombardia | 13 Luglio 2026

Medici di famiglia, confermata la deroga: fino a 2.000 assistiti anche nel Varesotto

Il consigliere regionale Emanuele Monti: «Risultato concreto per garantire la continuità dell'assistenza». Evitato il ritorno al limite di 1.800 pazienti nei territori con maggiore carenza

Cittiglio | 13 Luglio 2026

Sanità, «Investimenti e innovazione per rafforzare anche l’ospedale di Cittiglio»

Lo dichiara Emanuele Monti (Lega), presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, dopo la visita istituzionale all'Ospedale di Cittiglio con la sindaco Magnani e il DG di ASST Sette Laghi

Lombardia | 18 Giugno 2026

Pulizie ospedaliere nell’ASST Sette Laghi, confronto in Regione: «Tutelare lavoratori e lavoratrici»

Sindacati ascoltati sul tema del rinnovo dell’appalto dei servizi. Monti: «Servono meccanismi per salvaguardare il trattamento economico integrativo». Astuti: «Inaccettabile comportamento di ASST»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com