Maltempo in arrivo: scatta l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

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La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti, valida da ieri, venerdì primo agosto, e destinata a interessare diverse aree della Lombardia, tra cui il territorio varesotto e l’Alto Verbano.

Ieri sera, venerdì 1° agosto, si sono verificati locali rovesci e temporali su Prealpi e Pianura, con intensità crescente di fenomeni a partire dalla tarda serata. Le aree maggiormente coinvolte sono stati i settori prealpini e l’alta pianura occidentale, dove i temporali sono risultati più organizzati e localmente intensi.

La situazione è evoluta tra ieri e oggi, quando la perturbazione si è spostata rapidamente da Nord-Ovest verso Sud-Est, coinvolgendo gran parte della regione. In questa fase, si prevede un passaggio più diffuso di rovesci e temporali, con precipitazioni abbondanti concentrate soprattutto sulla Pianura e sulle Prealpi, in particolare nei settori centrali ed orientali della Lombardia.

Durante la mattinata di oggi, sabato 2 agosto, è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni, ma non si escludono nuovi episodi temporaleschi anche intensi sulla Bassa Pianura Orientale, almeno fino alle prime ore del pomeriggio. In alcune zone i quantitativi di pioggia potranno raggiungere localmente i 60-80 mm, con il conseguente rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche puntuali.

Per la serata di oggi è previsto un miglioramento generale delle condizioni meteo, anche se permane la possibilità di isolati rovesci e temporali residui tra Prealpi e Pianura. A partire dal pomeriggio, si segnala anche un rinforzo del vento da Nord sulla Valchiavenna, che potrebbe proseguire per tutta la notte successiva.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a seguire con cautela le indicazioni delle autorità locali. L’evoluzione sarà seguita in tempo reale e ulteriori comunicazioni verranno diramate qualora la situazione dovesse aggravarsi.