A Laveno un weekend di adrenalina con il 20° Trofeo Enduro

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Laveno Mombello è pronta per un weekend di divertimento con il 20° Trofeo Enduro KTM, Husqvarna e GasGas, targato SCAG Mombello.

Una manifestazione che promette emozioni forti, paesaggi spettacolari e un’autentica celebrazione per tutti gli appassionati delle due ruote. Il tracciato, particolarmente suggestivo, si snoda su ben 12 Comuni della Valcuvia, toccando anche la storica pista del Mondiale: un luogo simbolo per chi vive di enduro e passione.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di introdurre un prologo serale, in programma sabato 2 agosto alle ore 19.00 in località Gaggetto. Si tratta di una speciale prova spettacolo pensata per avvicinare anche il pubblico più curioso a questa disciplina, in un’atmosfera suggestiva tra il lago e le montagne. A seguire, alle 21.30, si terranno le prime premiazioni, che daranno ufficialmente il via a un fine settimana ad alta intensità.

L’intero evento si svolge con il contributo della Camera di Commercio di Varese e di Regione Lombardia, oltre al patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano e dei Comuni di Sangiano e Cittiglio. Il Comune di Laveno Mombello è partner attivo dell’iniziativa, che ha registrato il tutto esaurito tra i piloti iscritti: un sold out che conferma l’appeal crescente di questo appuntamento nel panorama nazionale dell’enduro.

Il weekend si è già aperto oggi, venerdì 1 agosto, con l’apertura dei paddock: gli organizzatori sono operativi al Gaggetto, mentre i piloti si sono sistemati tra via XXV Aprile e l’ex area Monterosa. Domani, sabato 2, sarà la giornata delle verifiche amministrative, del briefing tecnico e della spettacolare prova al tramonto, mentre domenica 3 agosto si entrerà nel vivo della competizione: si comincia alle 8.30 con l’Extreme Test al Gaggetto, seguito dal Cross Test alla sede di SCAG Mombello alle 8.45 e infine dall’Enduro Test in località Carona alle ore 10.00. La manifestazione si concluderà alle 17.30, chiudendo un’intensa tre giorni di sport, motori e condivisione.

Per l’occasione, non mancheranno momenti di convivialità: due stand gastronomici — uno curato dagli Amici del Panzerock al Gaggetto e uno firmato SCAG Mombello, attivo già dal sabato a pranzo presso l’area del Cross Test — accompagneranno il pubblico con specialità e ristoro per tutti.