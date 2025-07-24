Lombardia | 24 Luglio 2025

Allerta meteo, temporali intensi su tutta la Lombardia con grandine e forti vento

Condizioni di instabilità già da oggi, giovedì 24 luglio, con fenomeni in intensificazione tra la sera e la giornata di domani, venerdì 25 luglio, anche sul Varesotto e nel Luinese

(Foto di Cinzia Segrada) Per la restante parte della giornata di oggi, giovedì 24 luglio, il Centro Funzionale della Protezione Civile segnala condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità su tutta la Lombardia. Le zone più esposte saranno quelle di Pianura, Prealpi e Alpi centro-occidentali, dove potrebbero verificarsi fenomeni intensi come grandinate e raffiche di vento improvvise.

In particolare, la dinamica atmosferica prevista mostra la possibilità di passaggi di nuclei temporaleschi originati sul Piemonte e sull’Appennino emiliano, in quanto le correnti si disporranno prevalentemente da Ovest-Sud-Ovest verso Est-Nord-Est. Questo significa che le celle temporalesche potranno spostarsi rapidamente verso il territorio lombardo, raggiungendo anche il Varesotto e l’area del Luinese nel corso delle prossime ore.

Come raccontano i colleghi di Varesenoi.it, una prima ondata di maltempo, localizzata in particolare sull’alto Varesotto e sul Verbano, ha portato anche grandinate di piccole dimensioni come accaduto a Sarangio (Maccagno con Pino e Veddasca) e documentato da Giacomo sul canale Instagram naturalmeteo_reporter. Pioggia forte con temporale in corso sul capoluogo Varese, mentre anche il Canton Ticino è toccato dalla grande macchia viola – che testimonia la grandine – evidenziata dal radar di MeteoSvizzera in questi minuti, attorno alle 18. Segnalata grandine, seppure non di grosse dimensioni, anche a Cuasso al Monte, Arcisate e mista a pioggia a Bisuschio e a Somma Lombardo.

Per la giornata di domani, venerdì 25 luglio, la situazione non mostra ancora segnali di miglioramento: permane una diffusa instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali su gran parte della regione. Dopo una probabile attenuazione dei fenomeni convettivi nella notte, i temporali potrebbero tornare a svilupparsi già dal primo mattino e persistere fino a sera.

Secondo gli esperti del Centro Funzionale, le zone maggiormente esposte a nuovi inneschi temporaleschi o passaggi di celle già attive saranno quelle del Nord-Ovest lombardo e dell’Alta Pianura Occidentale. Nella mattinata di domani, venerdì 25 luglio, è attesa una nuova analisi aggiornata dei modelli previsionali, utile per rivalutare i codici colore di allerta in vista della seconda parte della giornata e del weekend, in particolare per sabato 26 luglio. Per consultare l’intero bollettino meteo, cliccare qui.

