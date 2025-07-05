Varese | 5 Luglio 2025

Allerta meteo, temporali e rovesci sul Varesotto: oggi attesi fenomeni intensi

Rovesci e temporali stanno interessando l’area prealpina e pedemontana già dalle prime ore del mattino. Attesa una rivalutazione delle allerte meteo entro il primo pomeriggio

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Il maltempo torna a farsi sentire sul territorio varesotto: ieri, giovedì 4 luglio, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali forti, nelle prossime ore.

Così, sin dall’alba di oggi, venerdì 5 luglio, sul Varesotto si stanno verificando precipitazioni sparse sotto forma di rovesci e temporali fin dalla notte e per gran parte della giornata. I fenomeni saranno più probabili nelle aree prealpine, sui settori pedemontani adiacenti e sulle alte pianure, con una particolare attenzione rivolta alla fascia occidentale, che potrebbe essere interessata da eventi di forte intensità, soprattutto tra mattina e sera.

La ventilazione, sotto i 1500 metri, risulterà rinforzata tra notte e primo mattino, con intensità moderata e localmente forte, per poi attenuarsi con il passare delle ore. Si raccomanda attenzione nei tratti montani e collinari più esposti, dove le raffiche potrebbero creare disagi.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha già annunciato che, nella mattinata di oggi, procederà con una nuova valutazione dei modelli previsionali aggiornati per monitorare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche e aggiornare i codici colore di allerta. Per consultare il bollettino integralmente, cliccare qui.

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