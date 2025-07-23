Lombardia | 23 Luglio 2025

Allerta meteo sul Varesotto, attesi temporali e vento forte

Situazione meteorologica in peggioramento tra il pomeriggio di oggi e domani, giovedì 24 luglio: ecco le previsioni nel dettaglio per le prossime ore

Il Centro Funzionale di Regione Lombardia ha segnalato un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica per la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio, con la possibilità di temporali sparsi che potrebbero interessare anche l’Alta Pianura, in particolare la fascia occidentale che include il territorio del luinese e l’Alto Varesotto. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta, in codice giallo, per rischio temporali e idrogeologico.

Secondo le previsioni, oggi i fenomeni temporaleschi inizieranno in forma isolata sulle aree alpine e prealpine, per poi estendersi dalla serata anche alle zone pianeggianti. Non si escludono rinforzi di vento con locali forti raffiche, specialmente in prossimità dei nuclei temporaleschi più intensi. Il vento, in generale, resterà di debole intensità e con direzione variabile fino all’arrivo dei fenomeni più marcati.

Per la giornata di domani, giovedì 24 luglio, si conferma un contesto meteorologico instabile su tutta la regione. I temporali, potenzialmente anche di forte intensità, potranno presentarsi in diverse fasce orarie e saranno più frequenti sul Nordovest lombardo, sulle Prealpi e sull’Alta Pianura Occidentale. I fenomeni saranno più probabili tra il primo pomeriggio e la prima serata, ma non si esclude la possibilità di precipitazioni anche in altri momenti della giornata.

Alla luce del quadro meteorologico in evoluzione, il Centro Funzionale ha comunicato che nella mattinata di domani, giovedì 24 luglio, verranno rivalutati gli scenari previsionali a disposizione. Saranno aggiornati anche i codici colore di allerta in vigore per la seconda parte della giornata oggi e per domani, con eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Protezione Civile e autorità locali. Per consultare il bollettino meteo integralmente, cliccare qui.

