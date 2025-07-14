Ecco dove saranno gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino al 20 luglio

(da Varesenoi.it) Sono state comunicate le strade in cui verranno effettuati i servizi di controllo della velocità mediante autovelox mobile da parte della Polizia Stradale di questa settimana. Per quanto riguarda la Lombardia e la provincia di Varese saranno interessate dalle verifiche le seguenti vie (in neretto quelle relative alla nostra provincia).
16/07/2025
Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA
Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG
18/07/2025
Strada Provinciale SP / 122 Francesca – Pontirolo BG
20/07/2025
Autostrada A /A 21 CR
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