Alto Varesotto | 10 Giugno 2025

Maltempo 2023, dal Ministero 180mila euro per Cunardo e Castelveccana

Lo stanziamento fa parte dei 51 milioni di euro erogati attraverso Regione a 183 Comuni lombardi duramente colpiti dagli eventi meteorologici di due anni fa

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Oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi colpiti dal maltempo nel luglio del 2023: il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Protezione civile, ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni che hanno subito danni nel corso di quegli eventi per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

In quella occasione, infatti, nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento provocarono allagamenti, frane e danni ingenti su tutto il territorio lombardo.

Per la provincia di Varese, nel complesso, sono stati stanziati 793.636 euro e, tra questi, figurano 100mila euro di finanziamenti per il Comune di Castelveccana: soldi che serviranno per realizzare una vasca di sedimentazione e una nuova griglia trasversale per agevolare lo scarico delle acque.

Poco più di 80mila euro, invece, sono stati destinati al Comune di Cunardo: circa 7mila per ripristinare il pannello informativo a led di via Roma e per sostituire diversi corpi illuminanti, entrambi danneggiati dalla grandine, e 73mila per sostituire le lastre coibentate della palestra di via Ronchetto, anch’esse fortemente danneggiate dalla violenta grandinata di quel periodo.

«Con questo provvedimento – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – dimostriamo ancora una volta di essere al fianco dei cittadini, impegnati concretamente nella tutela del territorio. Rivolgo un sentito ringraziamento al ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, interlocutore sempre attento e presente. Le assegnazioni delle risorse sono state decise sulla scorta delle ricognizioni effettuate dalla Protezione civile regionale coordinata dal Commissario delegato, rispetto alle richieste di contributo pervenute dai Comuni attraverso l’applicativo Rasda (Raccolta schede danni). Da parte di Regione Lombardia c’è sempre grande attenzione ai territori, alle comunità e alle esigenze di chi li amministra. Ringrazio, inoltre, i nostri uffici e i nostri tecnici per il lavoro svolto per raggiungere questo risultato».

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