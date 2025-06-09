Varese e Como | 9 Giugno 2025

Invecchiare bene giocando a bocce, la proposta di ATS Insubria nelle RSA

Il progetto “Sport per tutti” ha coinvolto una ventina di strutture, grazie alla collaborazione con Regione e la FIB e proseguirà fino a settembre. Un occhio anche al coinvolgimento dei più giovani

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Sono 20 le RSA Residenze Sanitarie Assistenziali tra Varese e Como coinvolte nel progetto “Sport per tutti”, promosso da ATS Insubria in collaborazione con Regione Lombardia e FIB Federazione Italiana Bocce.

Il progetto mira a supportare gli anziani attraverso il gioco delle bocce come strumento a favore della salute dei cittadini, riconoscendone la funzione sociale anche in termini di inclusione per una longevità consapevole.

Grazie al supporto della FIB, che è intervenuta con il proprio know-how, sono stati offerti ad alcuni dipendenti delle RSA dei percorsi formativi per fornire competenze e capacità di carattere tecnico-sportivo.

«Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti finora – spiegano Salvatore Gioia ed Enrico Tallarita, rispettivamente direttore generale e direttore socio-sanitario di ATS Insubria – Siamo sempre attenti ai bisogni degli anziani e lo sport non solo migliora il benessere psicosociale, ma favorisce uno stile di vita migliore per un invecchiamento attivo che coniuga movimento e socializzazione. Altro elemento che stiamo promuovendo e che ci sta molto a cuore è quello del coinvolgimento dei giovani e delle realtà locali con l’obiettivo di creare sinergie: un progetto a 360 gradi che non solo ci permette di ridare vita ad una tradizione particolarmente radicata nel territorio, ma che crea inoltre i presupposti di un percorso d’inclusione intergenerazionale anche per il contrasto del disagio di adolescenti e giovani».

A poco meno di un anno dalla presentazione del progetto, conclusi i percorsi formativi previsti, all’interno delle strutture si è dato il via alle attività laboratoriali: spiegazione delle regole, allenamenti ma anche la realizzazione di mini-tornei che hanno coinvolto gli anziani residenti, i loro familiari e alcune persone del territorio per promuovere la conoscenza tra diverse generazioni.

Sport per tutti”, nato da un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e FIB, proseguirà fino a settembre 2025 e nei prossimi mesi vedrà la realizzazione di numerose attività con tornei locali e regionali, realizzati anche in partnership con tutti gli enti – come Associazione Sportive Dilettantistiche e bocciodromi – che in questi mesi hanno sposato il progetto.

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