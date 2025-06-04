Il valore della generosità, donazioni da 150mila euro per l’ASST Sette Laghi dal Ponte del Sorriso

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Nuove e importanti donazioni, del valore complessivo di oltre 150mila euro, per i reparti pediatrici e non solo di ASST Sette Laghi, grazie all’impegno della Fondazione Il Ponte del Sorriso e dei suoi benefattori.

Nel dettaglio, si tratta di un ecografo per la Terapia Intensiva Pediatrica, un ecografo per la Radiologia del Del Ponte, un ecografo e una carrozzina per la Pediatria di Tradate, una sonda ecografica e due carrozzine per la Pediatria di Cittiglio, un bilirubinometro e 2 tiralatte per la Neonatologia, 5 carrozzine e 4 carrelli servitori per il Pronto Soccorso Pediatrico, un rinolaringoscopio per l’Otorinolaringoiatria Pediatrica, 12 poltroncine e una carrozzina per la Neuropsichiatria Infantile, 5 culle e 4 carrozzine per la Pediatria del Del Ponte e l’ambientazione della sala d’aspetto e della RM in Medicina Nucleare all’Ospedale di Circolo.

«Molte delle donazioni che abbiamo potuto realizzare raccontano una storia toccante, che emoziona – tiene a sottolineare Emanuela Crivellaro, Presidente della Fondazione il Ponte del Sorriso – Alcune delle 13 sedie a rotelle per bambini, allegre e colorate, sono state acquistate nel ricordo di due clown, Spinciufla e Smemotto, il cui sorriso, dopo averne regalati tanti ai bambini ricoverati, si è spento poco tempo fa. Alla memoria di Giorgio Noris, il giovanissimo colpito lo scorso anno da un malore fatale al mare in Sardegna, pochi giorni prima del nonno che non ha retto al lutto, sono stati intitolati due tiralatte professionali per favorire l’allattamento materno ai bimbi prematuri della Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, dove Giorgio era stato uno dei piccoli pazienti. Per la prematura scomparsa di Daniele Pavin il conforto di suoi cari è arrivato nel donare parte dell’ecografo destinato alla Pediatria di Tradate, reparto dove da bambino per anni era stato un paziente».

«E come non pensare alla piccola Margherita Rosa, – prosegue – il nostro angelo custode nel cui nome vengono costantemente raccolti fondi affinché altri bambini possano guarire e altri genitori non debbano soffrire come la sua mamma e il suo papà? Tanto dolore dal quale nasce la speranza, ma anche gioia che porta sorrisi. Come per il bilirubinometro che è il dono di Stefania e Gabriele che, per le loro nozze, hanno chiesto agli amici di devolvere a noi l’equivalente dei regali».

«Grazie di cuore – conclude Crivellaro – ai tantissimi benefattori privati, aziende e associazioni che ci hanno dato la possibilità di donare anche un ecografo per rendere meno invasivi gli accessi venosi ai bambini molto piccoli o prematuri, in uso agli anestesisti, 5 culle per neonati in Pediatria a Varese moderne e funzionali per assistere i propri bimbi, un videorinolaringoscopio per l’Otorinolaringoiatria Pediatrica. Un nuovo ecografo top di gamma per le indagini diagnostiche della Radiologia Pediatrica, poltroncine colorate e confortevoli per la terapia occupazionale, importantissima per le fragilità dei ragazzi della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e allestire un ambiente rassicurante nel mondo della fantasia, che parte dal bosco e termina nel fondo marino, per gli esami pediatrici più particolari effettuati nella Medicina Nucleare dell’Ospedale di Circolo. Insieme si può fare davvero tanto per migliorare l’assistenza sanitaria pediatrica».

«Non solo il Polo materno-infantile, ma l’intera ASST non può prescindere dal legame con il territorio – tiene a commentare il Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento materno-infantile, che interviene in rappresentanza della Direzione aziendale – C’è la Regione, c’è l’Azienda, certo, ma la sanità sul territorio ha bisogno del riconoscimento e del sostegno della cittadinanza, ben rappresentato e catalizzato dal Terzo Settore. Il valore di questa donazione è dato innanzitutto dal fatto che essa ha coagulato l’affetto di tanti singoli benefattori, che hanno saputo tradurre il momento di dolore o di felicità che li ha coinvolti in qualcosa non solo di utile, ma soprattutto di buono per molti, riconoscendo il valore dei servizi offerti dai nostri reparti. Grazie di cuore a loro e grazie a Il Ponte del Sorriso per aver saputo raccogliere queste storie, queste volontà, questi gesti di amore così preziosi. Noi ci impegniamo a valorizzarli con il nostro lavoro quotidiano al servizio dei pazienti, a partire dai più piccoli».

«L’ecografo donato è un apparecchio di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni diagnostiche eccellenti in campo pediatrico e neonatale – spiegano il dottor Leonardo Callegari, Direttore del Dipartimento di Area della Diagnostica per Immagini e dei Servizi, e il professor Massimo Venturini, Direttore della Radiologia Varese – Lo strumento, dotato di tecnologia avanzata a ultrasuoni ad alta risoluzione, consente di ottenere immagini nitide e dettagliate, fondamentali per una valutazione clinica accurata. Uno dei suoi principali vantaggi è l’assenza di radiazioni ionizzanti, garantendo così la massima sicurezza per i piccoli pazienti anche in caso di controlli ripetuti. La sua interfaccia intuitiva e i software integrati facilitano l’utilizzo da parte degli operatori sanitari, permettendo esami rapidi e precisi senza compromettere il comfort del paziente. Grazie alla portabilità e alla leggerezza, può essere facilmente utilizzato anche in situazioni di emergenza o in reparti con spazi limitati. Questa tecnologia a bassa invasività rappresenta un alleato indispensabile per diagnosi tempestive e mirate, migliorando significativamente la qualità dell’assistenza e contribuendo a interventi clinici più efficaci e sicuri per i bambini».

«Le donazioni della Fondazione Il Ponte del Sorriso hanno rappresentato un sostegno prezioso per rendere la Terapia Intensiva Pediatrica un ambiente accogliente per le famiglie dei piccoli ricoverati. Questo nuovo ecografo, invece, rappresenta uno strumento essenziale che migliora la diagnosi dei nostri piccoli pazienti, rafforzando ulteriormente la qualità dell’assistenza offerta», commenta il dottor Andrea Ambrosoli, Direttore dell’Anestesia e Rianimazione del Del Ponte.

«Ancora una volta il Ponte del Sorriso ci permette di curare al meglio i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie – tiene a sottolineare il dottor Carlo Baldioli, Responsabile della Pediatria di Cittiglio – Alta tecnologia: ecco il dono di una sonda ecografica che permetterà di valutare l’aspetto polmonare e di altri parenchimi diagnosticando e controllando in modo non invasivo le patologie che dobbiamo guarire, ma anche alta “empatia”: sedie a rotelle dedicate permetteranno ai nostri piccoli di muoversi in un momento per loro tanto difficile».

«Disporre di strumentazioni all’avanguardia, come il fibrolaringoscopio pediatrico di ultima generazione, è essenziale per la nostra attività clinica – spiegano il professor Maurizio Bignami, Direttore dell’Otorinolaringoiatria, e la dottoressa Francesca De Bernardi di Valserra, Responsabile dell’Otorinolaringoiatria pediatrica – Questo strumento ci consente di elevare ulteriormente la qualità diagnostica delle patologie delle alte vie aeree nei bambini, garantendo un approccio meno invasivo, più preciso e più sicuro. È un gesto concreto che rafforza il nostro impegno quotidiano nel fornire cure sempre più efficaci e attente».

«Il nuovo ecografo rappresenta un supporto prezioso per migliorare la diagnostica durante le visite pediatriche, sia in Pronto Soccorso che nei reparti di degenza, consentendo valutazioni più rapide, accurate e tempestive. L’ecografo è ormai parte integrante della visita pediatrica: consente di avere dati immediati e più approfonditi della semplice tradizionale visita, fornendo elementi importanti per la diagnosi nel momento stesso della prima valutazione pediatrica. Grazie alla sua facile accettazione anche da parte dei pazienti più piccoli e all’assenza di rischi nel suo utilizzo, risulta inoltre estremamente utile nel follow-up anche quotidiano delle patologie del bambino garantendo una gestione più efficace e sicura delle diverse patologie. La carrozzina pensata appositamente per le esigenze pediatriche, colorata e apprezzata dai bambini, quasi come un giocattolo, renderà più agevoli e confortevoli gli spostamenti all’interno dell’Ospedale», commenta la dottoressa Anna Elisabetta Bussolini, Direttore della Pediatria di Tradate.

«Desidero ringraziare caldamente il Ponte del Sorriso ed i loro collaboratori artistici per l’invalutabile supporto fornitoci nel rendere la sede della Medicina Nucleare più accogliente e rilassante per i pazienti in attesa, specialmente per i bambini», aggiunge il dottor Diego De Palma, Direttore della Medicina Nucleare, nell’esprimere la propria gratitudine alla Fondazione, mentre la dottoressa Annamaria Plebani, Responsabile del Pronto Soccorso Pediatrico, chiosa: «Il vostro contributo è fondamentale per migliorare l’accoglienza e l’assistenza dei bambini e delle loro famiglie. Questi nuovi arredi renderanno il nostro ambiente più confortevole e funzionale. Grazie per la vostra generosità».

Il professor Cristiano Termine, Direttore della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, infine, evidenzia che «la donazione ricevuta rappresenta un gesto prezioso per rendere più accogliente e confortevole l’ambiente di cura della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza».

