Lavena Ponte Tresa | 3 Giugno 2025

A Lavena Ponte Tresa una serata dedicata a “Quello che i ragazzi non dicono ma postano”

Questa sera presso il salone polivalente un nuovo incontro a tema adolescenti, questa volta dedicato al loro rapporto col digitale. Interverrà Matteo Locatelli

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Nella serata di oggi, martedì 3 giugno, alle ore 20.45, presso la Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa, è in programma un nuovo appuntamento organizzato da ME-TE Centro per la Famiglia in Evoluzione della Comunità Montana Valli del Verbano, nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, dal titolo Quello che i ragazzi non dicono ma postano.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa Marta, si propone di offrire un’altra occasione di riflessione e confronto – dopo quella di alcune settimane fa – sul tema degli adolescenti, toccando in questo caso il loro rapporto con il mondo digitale.

In un’epoca in cui la comunicazione dei più giovani si sposta sempre più verso le piattaforme digitali, spesso lontano dallo sguardo degli adulti, diventa fondamentale per genitori, educatori e insegnanti comprendere i codici di questo linguaggio. La serata sarà un’opportunità per esplorare insieme le potenzialità e i rischi della vita online, cercando di individuare strategie concrete per aiutare i ragazzi a vivere in modo equilibrato tra reale e virtuale.

Ospite dell’evento sarà Matteo Locatelli, pedagogista clinico specializzato in psicologia dei nuovi media. Locatelli si occupa di progettazione e gestione di servizi per minori e di percorsi formativi di sviluppi digitali dedicati a genitori e docenti. È inoltre co-autore del canale YouTube “Uscita di Emergenza”, del libro Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri) e del podcast Podcasting nelle classi, strumenti attraverso i quali diffonde contenuti educativi in modo accessibile e coinvolgente.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita.

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