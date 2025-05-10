Luino | 10 Maggio 2025

Nella biblioteca di Luino nasce lo scaffale “imPARIamo”

Questo pomeriggio l’inaugurazione del progetto rivolto ai bimbi in età prescolare per sensibilizzarli in maniera ludica e creativa sulla parità di genere e l’inclusione

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Nel pomeriggio di oggi sabato 10 maggio, alle ore 16.00, la Biblioteca di Luino sarà il teatro dell’inaugurazione dello scaffale imPARIamo: un progetto coordinato da Giorgia Quadri in collaborazione con GIM Terre di Lago, AISU e inForm@DSA.

Il progetto “imPARIamo” si pone l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e le bambine in età prescolare sui temi della parità di genere e dell’inclusione attraverso metodi ludici e creativi, con attività che inizieranno a partire dall’anno scolastico 2025/2026 coinvolgendo tutte le realtà scolastiche interessate.

Il progetto prevede: formazione per adulti (educatori, insegnanti e genitori) sui temi della parità di genere e dell’inclusione; lettura di albi illustrati in biblioteca con attività di follow-up; laboratori d’arte per promuovere l’espressione creativa e artistica; laboratori di espressività motoria per favorire lo sviluppo psicomotorio e la consapevolezza del corpo.

Con il contributo della Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “GENERAZIONE ZZZERO-19: PROVIAMOCI INSIEME”, sono stati organizzati anche due incontri gratuiti tenuti da Greta D’Adda, consulente professionista e coach delle relazioni, nonché esperta del progetto “imPARIamo”.

Questi incontri si terranno giovedì 22 e 29 maggio dalle 18.00 alle 20.00 presso la Biblioteca di Luino e tratteranno le tematiche legate alla parità di genere nell’educazione e inclusione e relazioni positive. Di seguito il link per iscriversi agli incontri: https://forms.gle/84hXFrjMHfgn71aR7.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Luino al numero 0332 532885.

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