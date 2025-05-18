Canottaggio: Marchirolo, Luino e Mesenzanza protagoniste alla fase regionale dei giochi studenteschi

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Martedì 13 maggio, sulle acque del Lago di Comabbio si è tenuta la fase regionale delle Competizioni Sportive Scolastiche di Canottaggio, evento promosso dal Comitato Regionale FIC Lombardia in collaborazione con l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei C.S. e l’Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva della Regione Lombardia

La manifestazione ha visto sfidarsi gli equipaggi scolastici, composti da quattro alunni (2 maschi e 2 femmine di cui un atleta esperto) più il timoniere nelle categorie Ragazzi e Cadetti, su imbarcazioni GIG 4 di coppia con timoniere (4x+) sulla distanza di 500 metri, in rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado provenienti da tutta la Lombardia.

La Canottieri Luino ha svolto attività di tutoraggio e supporto per gli istituti “Giovanni XXIII” di Marchirolo, “B. Luini” di Luino e “D. Zuretti” di Mesenzana, portando in gara 5 equipaggi, che seppur non riuscendo ad accedere alla fase finale della competizione, si sono ben difesi nelle diverse prove di qualificazione, con grinta e grande spirito di squadra.

Al quarto posto il 4x+ Cadetti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Marchirolo, con Giulio Truda, Gaia La Manna, Gaia Giardullo, Lucia Mascia, e al timone Marwa Annane, il 4X+ Cadetti dell’Istituto Comprensivo “B. Luini” di Luino, con Nicol Boni, Paolo Botta, Gaia La Rosa, Marco Foscolo e il timoniere Gea Luca, e il 4x+ Ragazzi dell’Istituto Comprensivo “D. Zuretti” di Mesenzana con Giada Cassano, Gioele De Witt, Pietro Ferrari, Matilde Baggiolini e il timoniere Giulia Gomiero.

Giungono quinti al traguardo il 4x+ Cadetti dell’Istituto “D.Zuretti” di Mesenzana con Bianchi Vanessa, Leonard Kerner, Nicoli Manuel, Greta Marsico e il timoniere Alexander Kerner e il 4x+ Ragazzi dell’Istituto Comprensivo “B. Luini” di Luino con Silvia Serio, Sofia Turoldo, Mohamed Lahnine, Nicole Congiu e il timoniere Nicole Boni.

La Canottieri Luino ringrazia le scuole e le professoresse Simona Chiolerio (Marchirolo), Francesca Cappai (Luino), ed Elena Bessi (Mesenzana) per l’importante collaborazione, per aver coordinato le attività all’interno della scuola e per l’organizzazione degli equipaggi.