Luino | 28 Aprile 2025

Canottieri Luino d’argento al Meeting Nord di società a Corgeno

Ottima la prova di Emanuele Buzzi e Tiago Funaro nel doppio Under 17, che hanno dato prova di grande abilità. Ecco tutti gli altri risultati della giornata

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Ieri, domenica 27 aprile, sulle acque del Lago di Comabbio, si è svolto il Meeting Nord di Società con 900 atleti in gara in rappresentanza di 59 sodalizi remieri provenienti da 8 regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche.

L’evento, inizialmente programmato su due giornate, è stato ridotto a una sola giornata a seguito dell’annullamento della sessione di sabato, in osservanza delle disposizioni inviate dal Presidente del CONI Giovanni Malagò a tutte le Federazioni Sportive Nazionali in occasione delle esequie di Papa Francesco.

La Canottieri Luino porta a casa uno splendido argento nella specialità del doppio Under 17 con i bravi Emanuele Buzzi e Tiago Funaro, che hanno dato prova di grande abilità. Buona performance anche per il doppio Under 17 di Cristian Bassi d’Alessio ed Emanuele Fognini, che chiude al settimo posto.

Un colpo di sfortuna penalizza il quattro di coppia Under 17 di Funaro, Buzzi, Fognini e Bassi d’Alessio che, a causa della rottura di un remo nelle prime fasi della regata, pur tentando la rimonta, conclude la sua gara in ottava posizione.

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