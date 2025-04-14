Campionato Interscolastico Indoor Rowing, bei risultati per le scuole di Lavena Ponte Tresa e Mesenzana

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sport e divertimento l’hanno fatta da padroni al Campionato Interscolastico Indoor promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Ventiquattro gare hanno visto sfidarsi ben 497 studenti delle scuole secondarie di I e II grado assistiti dai loro docenti che, nei mesi autunnali e invernali, hanno operato a stretto contatto con le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio, in rappresentanza di 57 istituti provenienti da Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’interesse e l’entusiasmo delle scuole nel far conoscere questa disciplina e, in generale, far avvicinare gli studenti alla pratica sportiva.

La Canottieri Luino ha messo a disposizione remoergometri e ha fornito supporto e assistenza tecnica alle scuole dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Lavena Ponte Tresa, che ha partecipato alla competizione con otto studenti accompagnati dal professor Simone Morelli, e all’Istituto Comprensivo “D. Zuretti” di Mesenzana, in gara con tredici studenti accompagnati dalla professoressa Elena Bessi.

Le ragazze e i ragazzi si sono confrontati con i loro coetanei di tutta Italia sulla distanza di un minuto su remoergometri collegati in rete e gestiti dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Diversi i risultati significativi che le due scuole del luinese portano a casa: vittoria nella categoria Pararowing Maschile I Grado per Manuel Nicoli dello “Zuretti” di Mesenzana e bronzo per Alicia Celeste del “Manzoni” di Lavena Ponte Tresa nella categoria Cadetti Femminile. Si evidenziano anche il quarto e il quinto posto di Matilde Baggiolini e Giada Cassano dello “Zuretti” nella categoria ragazzi femminile.

Il prossimo appuntamento sarà a maggio, sulle acque del lago di Comabbio, per la fase regionale in acqua.