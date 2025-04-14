Luino | 14 Aprile 2025

Campionato Interscolastico Indoor Rowing, bei risultati per le scuole di Lavena Ponte Tresa e Mesenzana

Una vittoria e un bronzo per due studenti dei due istituti scolastici, che si sono confrontati con centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia con il supporto tecnico della Canottieri Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sport e divertimento l’hanno fatta da padroni al Campionato Interscolastico Indoor promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Ventiquattro gare hanno visto sfidarsi ben 497 studenti delle scuole secondarie di I e II grado assistiti dai loro docenti che, nei mesi autunnali e invernali, hanno operato a stretto contatto con le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio, in rappresentanza di 57 istituti provenienti da Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’interesse e l’entusiasmo delle scuole nel far conoscere questa disciplina e, in generale, far avvicinare gli studenti alla pratica sportiva.

La Canottieri Luino ha messo a disposizione remoergometri e ha fornito supporto e assistenza tecnica alle scuole dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Lavena Ponte Tresa, che ha partecipato alla competizione con otto studenti accompagnati dal professor Simone Morelli, e all’Istituto Comprensivo “D. Zuretti” di Mesenzana, in gara con tredici studenti accompagnati dalla professoressa Elena Bessi.

Le ragazze e i ragazzi si sono confrontati con i loro coetanei di tutta Italia sulla distanza di un minuto su remoergometri collegati in rete e gestiti dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Diversi i risultati significativi che le due scuole del luinese portano a casa: vittoria nella categoria Pararowing Maschile I Grado per Manuel Nicoli dello “Zuretti” di Mesenzana e bronzo per Alicia Celeste del “Manzoni” di Lavena Ponte Tresa nella categoria Cadetti Femminile. Si evidenziano anche il quarto e il quinto posto di Matilde Baggiolini e Giada Cassano dello “Zuretti” nella categoria ragazzi femminile.

Il prossimo appuntamento sarà a maggio, sulle acque del lago di Comabbio, per la fase regionale in acqua.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 25 Marzo 2024

Canottieri Luino, successo per il campionato indoor interscolastico e incetta di medaglie a Milano

A Lavena Ponte Tresa in scena la gara che ha coinvolto 5 istituti scolastici della zona, con il “B. Luini” in testa alla classifica. All’Idroscalo 1 oro, 2 argenti e 5 bronzi

Lavena Ponte Tresa | 13 Marzo 2023

Al “Giovanni XXIII” di Marchirolo il 3° Campionato Interscolastico Indoor firmato Canottieri Luino

Una bella giornata di sport, fair-play e spirito di squadra quella vissuta dagli studenti di 6 istituti del territorio che si sono sfidati a Lavena Ponte Tresa

Luino | 25 Marzo 2019
Roggiano in festa, vince il Campionato Interscolastico Indoor della Canottieri Luino

Roggiano in festa, vince il Campionato Interscolastico Indoor della Canottieri Luino

Al secondo posto Luino e a chiudere il podio Lavena Ponte Tresa. Grande soddisfazione per il presidente Luigi Manzo e per il suo vice Lorenzo Lissoni

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127