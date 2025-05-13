Luino | 13 Maggio 2025

Ottimi risultati per la Taurus Nuoto Sincro di Luino al trofeo “I love sincro 2025”

Nelle gare disputate a Monza un bel primo posto per la Junior Alessia Pastore e importanti piazzamenti per le giovani atlete delle altre categorie. Ecco come sono andate

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Prima uscita stagionale e ottimi riscontri per la squadra Taurus Nuoto Sincro di Luino, allenata da Luciana Dragotto con il supporto di Denise Diomede, che ha partecipato al trofeo “I LOVE SINCRO 2025” tenutosi a Monza sabato e domenica 10 e 11 maggio.

Le atlete luinesi, che si allenano presso il centro sportivo Forus Italia – Le Betulle di Luino, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti scontrandosi con oltre 500 atlete di tutta Lombardia.

Partendo dalle più piccole del team nella categoria Esordienti A, Ginevra Montesanti si è inserita all’undicesimo posto nella categoria ES A2, mentre Mia Gambarotto si è piazzata al sesto posto nell’esercizio del singolo ES A3. Sempre nella categoria Esordienti, Gambarotto e Rachele Coppi si sono qualificate al quindicesimo posto nell’esercizio del doppio A3.

Nella categoria Ragazze, le atlete luinesi si sono cimentate nel trio con Maia Fonti, Beatrice Schiavo e Martina Caudarella, mentre nel solo Anita Ongetta, a causa di un problema tecnico, ha subito una squalifica, nonostante un buon esercizio nel singolo da lei proposto.

L’ultimo esercizio della categoria Ragazze ha visto la squadra con Anita Ongetta, Sara Dellea, Giorgia Morandi e Ginevra Montesanti classificarsi al quattordicesimo posto generale.

Infine, nel singolo Junior 3, Alessia Pastore, con un grande esercizio singolo, ha ottenuto il primo posto assoluto, piazzandosi dunque sul podio.

Per la squadra di Luino i prossimi appuntamenti saranno in casa il prossimo 24 maggio per la terza edizione del trofeo “Taurus Nuoto” e il 31 maggio per il saggio di fine anno, sempre presso il centro sportivo di via Lugano. Per concludere la stagione le atlete parteciperanno, a fine giugno, al trofeo FIN di Pavia.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 5 Giugno 2026

Il Coro Città di Luino continua a celebrare 60 anni con un concerto in Prepositurale

Quella di sabato 6 giugno sarà una serata dedicata al ricordo di Pierangelo Rossi con la partecipazione degli alunni della primaria delle Motte e di ospiti provenienti da Malta

Luino | 4 Giugno 2026

Perde il controllo dell’auto e dà in escandescenza: 31enne nei guai a Luino

Lo scontro si è verificato oggi pomeriggio in via Luini: strada chiusa al traffico e accertamenti in corso. L'uomo avrebbe avuto un comportamento aggressivo contro le forze dell'ordine

Luino | 4 Giugno 2026

Mogol influenzato, il Festival del teatro e della comicità Città di Luino al via domani

Il festival si aprirà domani, venerdì 5 giugno alle ore 18, a Palazzo Verbania con l’omaggio a Giovanni Reale, il filosofo che amava Luino, in compagnia di Roberto Radice. Ecco il programma completo

Luino | 4 Giugno 2026

Conclusi i trattamenti fitosanitari sulla passeggiata del lungolago a Luino

Alberature trattate e viale ripulito dalla melata che rendeva appiccicoso il selciato creando disagi per i passanti. Dal Comune: «Se necessari, valuteremo altri interventi»

Luino | 4 Giugno 2026

Rapina a Luino: scarcerato il 19enne con divieto di dimora in città e obbligo di firma

Decisione del giudice dopo l'udienza di convalida: il giovane dovrà rimanere lontano dalla città lacustre. Nella notte tra sabato e domenica aveva sottratto un orologio ad un altro ragazzo

Luino | 3 Giugno 2026
Ospedale Luino, Pellicini:

Aggredisce medico e carabiniera al pronto soccorso di Luino, arrestato

Provvedimento confermato stamane dal giudice dopo i fatti avvenuti nella struttura sanitaria cittadina tra il primo pomeriggio e il tardo pomeriggio di ieri

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com