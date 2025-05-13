Ottimi risultati per la Taurus Nuoto Sincro di Luino al trofeo “I love sincro 2025”

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Prima uscita stagionale e ottimi riscontri per la squadra Taurus Nuoto Sincro di Luino, allenata da Luciana Dragotto con il supporto di Denise Diomede, che ha partecipato al trofeo “I LOVE SINCRO 2025” tenutosi a Monza sabato e domenica 10 e 11 maggio.

Le atlete luinesi, che si allenano presso il centro sportivo Forus Italia – Le Betulle di Luino, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti scontrandosi con oltre 500 atlete di tutta Lombardia.

Partendo dalle più piccole del team nella categoria Esordienti A, Ginevra Montesanti si è inserita all’undicesimo posto nella categoria ES A2, mentre Mia Gambarotto si è piazzata al sesto posto nell’esercizio del singolo ES A3. Sempre nella categoria Esordienti, Gambarotto e Rachele Coppi si sono qualificate al quindicesimo posto nell’esercizio del doppio A3.

Nella categoria Ragazze, le atlete luinesi si sono cimentate nel trio con Maia Fonti, Beatrice Schiavo e Martina Caudarella, mentre nel solo Anita Ongetta, a causa di un problema tecnico, ha subito una squalifica, nonostante un buon esercizio nel singolo da lei proposto.

L’ultimo esercizio della categoria Ragazze ha visto la squadra con Anita Ongetta, Sara Dellea, Giorgia Morandi e Ginevra Montesanti classificarsi al quattordicesimo posto generale.

Infine, nel singolo Junior 3, Alessia Pastore, con un grande esercizio singolo, ha ottenuto il primo posto assoluto, piazzandosi dunque sul podio.

Per la squadra di Luino i prossimi appuntamenti saranno in casa il prossimo 24 maggio per la terza edizione del trofeo “Taurus Nuoto” e il 31 maggio per il saggio di fine anno, sempre presso il centro sportivo di via Lugano. Per concludere la stagione le atlete parteciperanno, a fine giugno, al trofeo FIN di Pavia.