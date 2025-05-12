Lavdie Berisha premiata dal presidente del Veneto Luca Zaia per il suo libro dedicato ai nonni

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Nuovo traguardo per Lavdie Berisha, scrittrice di Luino, che nei giorni scorsi ha ricevuto un plauso ufficiale da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Il riconoscimento arriva a pochi mesi dalla pubblicazione del suo libro “Vita e nonni speciali”, un’opera autobiografica che racconta il legame profondo tra nipoti e nonni, un filo d’amore capace di attraversare il tempo, la memoria e le generazioni, dopo che la donna ha lavorato in diverse RSA tra Luino e il Veneto per diversi anni.

Il presidente Zaia ha voluto esprimere pubblicamente la propria stima nei confronti del lavoro di Lavdie, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria familiare e delle radici. Il messaggio, consegnato direttamente all’autrice, rappresenta un segnale forte di attenzione verso un’opera che, pur nata in un contesto locale, ha saputo toccare il cuore di tanti lettori in tutta Italia.

Le testimonianze raccolte da Lavdie nel libro non si limitano a evocare ricordi, ma promuovono anche un dialogo intergenerazionale capace di rinsaldare i legami all’interno delle famiglie e delle comunità.

Il plauso del presidente Zaia si aggiunge ai numerosi riscontri positivi ricevuti da Lavdie in questi mesi, tra presentazioni pubbliche, articoli e giudizi di lettori commossi.

«Per me è un riconoscimento istituzionale che conferma la forza del messaggio contenuto nel libro e che rappresenta un’ulteriore motivazione per me, pronta a continuare il suo percorso tra scrittura e impegno sociale, sempre partendo dalle emozioni vere e dalle storie vissute», conclude Lavdie.