Sciopero sulla rete ferroviaria, possibili disagi anche nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

I sindacati ORSA, CGIL, CILS, UILTRASPORTI, UGL e FAST hanno proclamato uno sciopero nazionale nella giornata di martedì 6 maggio dalle 9.01 alle ore 16.59 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9.01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

– Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

– Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’app. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.