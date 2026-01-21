Lombardia | 21 Gennaio 2026

Treni, nel 2025 in Lombardia trasportati 205 milioni di passeggeri

Il bilancio del trasporto ferroviario dello scorso anno: puntualità all’88%, oltre 200 nuovi treni e domanda di mobilità in crescita. Lucente: «Lombardia sempre più intermodale e interconnessa»

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Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, con un incremento del 3% rispetto al 2024, trasportando complessivamente 205 milioni di passeggeri. È questo il quadro di un sistema ferroviario regionale in crescita, che rappresenta oggi circa un quarto dell’offerta nazionale. Ben 590.000 treni hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano, a conferma della centralità del nodo lombardo nel sistema nazionale.

«Numeri confortanti – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – che dimostrano l’importanza strategica del servizio ferroviario per i lombardi, sia per gli spostamenti legati al pendolarismo sia per motivi di svago. In particolare, si sta rivelando lungimirante la nostra scelta di potenziare le linee suburbane, con una connessione sempre più capillare con Milano e le principali località del territorio, e i servizi Regio Express e transfrontalieri. Un impegno totale che vede la Lombardia sempre più intermodale e interconnessa, con progetti che migliorano l’accessibilità anche agli aeroporti con l’apertura del collegamento tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate».

La domanda di mobilità continua a crescere. A novembre 2025, nei giorni feriali, i viaggiatori sono stati in media 790mila al giorno, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Le linee suburbane hanno registrato l’aumento più significativo: 384mila passeggeri giornalieri, con una crescita dell’8%. In aumento anche i flussi sulle linee Regio Express e Regionali, che hanno raggiunto i 378mila viaggiatori al giorno (+2%).

Prosegue inoltre il trend positivo dei viaggi nel fine settimana: nel 2025 i flussi del weekend hanno superato del 30% i livelli pre-Covid. Il sabato hanno viaggiato in media 505mila passeggeri (+5% sul 2024), mentre nei giorni festivi sono stati 384mila (+9%).

Migliora anche la qualità del servizio. Nel 2025 l’83,8% dei treni è arrivato puntuale, con un aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2024. L’89,6% dei convogli ha raggiunto la destinazione entro 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti. Escludendo le cause esterne – come maltempo, comportamenti impropri o interventi delle Autorità – la puntualità sale all’87,6%.

«Grazie ai 214 nuovi treni che circolano su tutte le tratte ferroviarie – ha sottolineato Lucente – migliora anche la puntualità, nonostante le diverse criticità dovute anche agli importanti interventi infrastrutturali che stanno interessando il sistema lombardo. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, con l’unico obiettivo di offrire all’utenza un servizio sempre più moderno e confortevole, anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina».

Sulla regolarità del servizio hanno inciso anche l’elevata intensità del traffico ferroviario sulla rete lombarda, in particolare nel nodo di Milano, e i numerosi interventi di potenziamento infrastrutturale. Nel corso del 2025 sono stati infatti attivati 207 cantieri sui binari regionali, il 23% in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza dell’impegno per rendere la rete sempre più moderna, sicura ed efficiente.

Le frequentazioni sulle linee suburbane

L’utilizzo massivo del treno in Lombardia è determinato principalmente dalle linee suburbane, tanto quelle che servono il Passante Ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna e transitando lungo la Cintura Sud.

La S5 Varese-Milano Passante-Treviglio è la suburbana più frequentata, con 58mila utenti feriali. Il dato è stabile rispetto al 2024. Seguono le linee S8 Lecco-Carnate-Milano con oltre 51mila viaggiatori (+22% sul 2024), S6 Novara-Passante-Pioltello con più di 42mila (+2%) e S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 35mila.

Le frequentazioni sulle linee Regio Express e Regionali

La Milano-Brescia-Verona si conferma la più frequentata tra le linee Regio Express, con 36mila viaggiatori nei giorni feriali (+1% rispetto al 2024). È seguita dalla linea TILO RE80 Milano-Como-Chiasso, con più di 26mila viaggiatori, dalla Bergamo-Pioltello-Milano con circa 17mila viaggiatori e dalla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, che sfiora i 17mila.

Fra le linee Regionali, le più frequentate sono la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago con oltre 25mila passeggeri – dato stabile rispetto al 2024 – la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord con 24mila passeggeri nei feriali e la Milano Cadorna-Seveso-Asso con 24mila (+12%).

Il servizio nella città di Milano e nel Passante ferroviario

Complessivamente, le 24 stazioni a Milano sono state servite da 590mila corse. Sono 133mila le corse che hanno attraversato la città lungo il Passante Ferroviario, servendo le linee suburbane S1 Lodi-Milano-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello, S12 Melegnano-Milano Bovisa e S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese.

Il servizio nelle città lombarde e per Malpensa Aeroporto

In Lombardia il secondo capoluogo più servito è Monza, la cui stazione è stata raggiunta da 129mila corse. Seguono Varese, con 96mila, e Como con 87mila. Fra le altre città in regione, si confermano snodi fondamentali per il servizio ferroviario Saronno, che con 195mila corse è la seconda destinazione più servita dopo Milano, e Treviglio, con 125mila corse.

L’aeroporto di Malpensa è stato raggiunto da 67mila corse delle linee da Milano Centrale/Porta Garibaldi, Cadorna, Bellinzona/Varese.

Le corse non effettuate

Nel 2025 su circa 800mila corse programmate l’1,3% non ha circolato, cioè 29 corse al giorno su un’offerta di 2300, da metà dicembre salita a 2400. A queste si aggiungono 9.500 corse non effettuate per gli scioperi indetti durante l’anno.

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