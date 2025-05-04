Lombardia | 4 Maggio 2025

Maltempo, allerta arancione sul territorio: temporali e vento in arrivo

Cresce l’instabilità atmosferica sul Nord-Ovest lombardo: allerta arancione per rischio frane, gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte tra oggi 4 e domani 5 maggio in Lombardia

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La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 4 maggio, un’allerta per rischio idro-meteo riferita a diversi livelli di criticità sul territorio lombardo. In particolare, per le zone prealpine e dell’alta pianura occidentale è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico, associata alla possibilità di frane e smottamenti. Contestualmente, è attiva anche un’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte, destinata a coinvolgere un’area più estesa.

Secondo la sintesi meteorologica pubblicata, l’instabilità è destinata a intensificarsi nel corso del pomeriggio e della sera. Si attendono rovesci e temporali diffusi, anche forti sulla fascia prealpina, con precipitazioni che potranno risultare intense soprattutto nel Nord-Ovest. Sulle Alpi e sulle restanti Prealpi sono previste piogge da moderate a localmente forti, mentre sull’alta pianura occidentale si manterranno su livelli medi ma persistenti. Il vento sarà moderato, con raffiche forti soprattutto nelle aree interessate dai temporali e nei settori meridionali fino a sera.

Le condizioni di instabilità proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 5 maggio. Fin dalla notte si prevedono nuovi rovesci e temporali, inizialmente più sparsi tra pianura e Alpi orientali, ma destinati a intensificarsi soprattutto sulle Prealpi e nei settori occidentali. Nella seconda parte della giornata, i fenomeni temporaleschi potranno insistere con maggiore forza anche sull’Appennino e sulla pianura, accompagnati da venti moderati e variabili.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile provvederà, nella mattinata di lunedì, ad aggiornare i codici colore in base ai nuovi scenari previsionali disponibili. Si invita la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti in caso di fenomeni intensi, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, versanti instabili e zone esposte al vento. Cliccare qui per leggere il bollettino integrale.

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