Conclave al via il 7 maggio, i cardinali si preparano a eleggere il successore di Papa Francesco

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È stato ufficialmente fissato per mercoledì 7 maggio l’inizio del Conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa.

La data è stata decisa ieri mattina, durante la quinta Congregazione generale, dai circa 180 cardinali presenti in Vaticano, dei quali poco più di cento sono elettori.

Nel corso dell’assemblea, come ha riferito il portavoce della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, sono stati sorteggiati i cardinali della Commissione che aiuterà il cardinale camerlengo Kevin Farrell nella gestione delle cose ordinarie della preparazione del Conclave: si tratta dei cardinali Luis Antonio Tagle e Dominique Mamberti, insieme al cardinale Rheinald Marx, coordinatore del Consiglio per l’Economia.

La Cappella Sistina è stata già chiusa al pubblico per cominciare i lavori necessari all’allestimento del Conclave.

Conclave che non è possibile prevedere quanto durerà, tanto che anche tra i cardinali, secondo quanto riporta Vatican News, si registra una certa varietà di opinioni: c’è chi spera in una scelta rapida, anche in considerazione del Giubileo in corso, mentre altri ritengono necessario prendersi più tempo per favorire la conoscenza reciproca, dato che Papa Francesco, con i dieci Concistori celebrati durante il suo pontificato, ha arricchito il Collegio cardinalizio con porporati provenienti da ogni angolo del pianeta, rendendolo più vario e globale che mai.

Alcuni di questi cardinali provenienti dalle zone più remote del mondo sono ancora attesi a Roma.

Il primo atto del Conclave sarà la mattina del 7 maggio, quando i cardinali concelebreranno la solenne messa “pro eligendo Pontifice”, che sarà presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Poi i porporati si recheranno in processione verso la Sistina, dove intoneranno l’inno Veni, creator Spiritus per invocare la guida dello Spirito Santo per la scelta del nuovo pastore della Chiesa cattolica e presteranno giuramento. (foto dalla pagina Facebook di Vatican News)