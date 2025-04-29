A Caravate corsi di mosaico e ceramica per ragazzi con Il Pargolario

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Proseguono le iniziative dell’associazione Il Pargolario rivolte alle giovani generazioni all’interno del progetto “Spazi consapevoli” che prevede laboratori gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni ed è finanziato dalla Fondazione Monte di Lombardia.

In questi giorni sono due le iniziative in partenza a Caravate, entrambe rivolte ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.

Domani, mercoledì 30 aprile, presso le aule della scuola media, inizierà il corso di mosaico che consta di tre incontri (i prossimi in programma il 7 e il 14 maggio) dalle 14.30 alle 16.00. I ragazzi che parteciperanno potranno realizzare un mosaico in collaborazione con il noto artista locale Andrea Sala di Brenta.

Per questo corso è anche possibile fruire di un servizio gratuito pre e post-corso (dalle 13.15 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 17.00) per consumare un pasto portato da casa e per svolgere eventuali compiti di scuola.

Presso la biblioteca comunale, invece, prenderà il via un corso di ceramica che si terrà il sabato, dalle 14.45 alle 16.00, il 17, 24 e 31 maggio. Ai ragazzi verrà proposto un laboratorio educativo artistico in collaborazione con l’artista locale Sarah Dalla Costa di Laveno Mombello, per conoscere l’arte ceramista e gli importanti sviluppi territoriali, con particolare riferimento al valorizzazione del marchio della Ceramica di Laveno.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, non sono richiesti particolari requisiti e non occorre essere alunni del plesso dove si svolge l’attività. I posti però sono limitati ed è necessaria l’iscrizione, inquadrando il QR-code riportato nei volantini (o cliccandoci sopra sul formato in pdf) o attraverso il link: https://forms.gle/TYewDMQEknuj7RYL9.

La presidente dell’associazione Il Pargolario Daniela Mior ringrazia i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “G. e A. Frattini” di Caravate e “D.Alighieri” di Cuveglio «che con grande entusiasmo hanno aderito alla rete di sostegno e alle Amministrazioni Comunali di Caravate e Cuveglio che, con altrettanto spirito collaborativo, hanno messo a disposizione i plessi scolastici».

Per maggiori informazioni è possibile contattare Daniela al numero 3667550411 (anche via WhatsApp).